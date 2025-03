Fenerbahçe ile yollarını ayırdığı Ekim 2024'ten bu yana herhangi bir takımda forma giymeyen Ryan Kent'in yeni adresi belli oldu.

MLS ekiplerinden Seattle Sounders, İngiliz oyuncuyu sezon sonuna kadar 1 yıl opsiyonlu olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

NEWS | We have signed winger Ryan Kent. Welcome to Seattle, Ryan! 🙌@Delta | 📰: https://t.co/xMMfxNvTqw pic.twitter.com/1pQ4ep9LZY