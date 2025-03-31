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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat kararı! Sözleşmesi...

Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat kararı! Sözleşmesi...

Şampiyonluk yarışında kritik viraja giren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli yönetim, Livakovic'in yokluğunda başarılı bir performans sergileyen İrfan Can Eğribayat ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 06:50
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Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat kararı! Sözleşmesi...

Fenerbahçe'de kaleci Livakovic'in yaşadığı sakatlığın ardından giydiği eldivenleri bırakmayan ve başarılı bir performans sergileyen İrfan Can Eğribayat'ın formu ödüllendirilecek.

Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat kararı! Sözleşmesi...

Göztepe'den 1.2 milyon Euro'ya transfer edilen 26 yaşındaki kalecinin 2027 yılında sona erecek olan sözleşmesi uzatılacak.

Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat kararı! Sözleşmesi...

Yönetim zamlı bir sözleşme ile ödüllendireceği İrfan Can'ın kontratını 2029'a kadar uzatmayı planlıyor.

Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat kararı! Sözleşmesi...

Her fırsatta F.Bahçe'de çok mutlu olduğunu söyleyen ve birinci kaleci konumuna kadar yükselen İrfan Can Eğribayat, milli takıma da göz kırpmaya başladı.

Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat kararı! Sözleşmesi...

İrfan Can Eğribayat bu sezon 17 resmi karşılaşmada F.Bahçe'nin kalesini korurken 17 kez gol yedi. İrfan Can 7 karşılaşmada ise rakiplerine geçit vermedi.

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