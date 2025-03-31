Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat kararı! Sözleşmesi...
Şampiyonluk yarışında kritik viraja giren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli yönetim, Livakovic'in yokluğunda başarılı bir performans sergileyen İrfan Can Eğribayat ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB transfer haberi)
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Her fırsatta F.Bahçe'de çok mutlu olduğunu söyleyen ve birinci kaleci konumuna kadar yükselen İrfan Can Eğribayat, milli takıma da göz kırpmaya başladı.
İrfan Can Eğribayat bu sezon 17 resmi karşılaşmada F.Bahçe'nin kalesini korurken 17 kez gol yedi. İrfan Can 7 karşılaşmada ise rakiplerine geçit vermedi.
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