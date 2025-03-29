Fenerbahçe'de Fred bilmecesi! Galatasaray maçında forma giyebilecek mi?
Fenerbahçe'de Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Reeder Samsunspor maçında sakatlanan ve Sipay Bodrum FK maçında kadroda yer almayan Fred'in, sarı-lacivertlilerin Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde sahasında Galatasaray ile karşılaşacağı maçta oynayıp oynamayacağı ise merak ediliyor. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 09:55
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Öte yandan sarı-lacivertli ekipte 2 Nisan Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Galatasaray ile Kadıköy'de oynayacakları maç öncesi sakatlığı bulunan isimlerden Fred'in durumu merak ediliyor.
FRED İÇİN DERBİ MESAİSİ
Fenerbahçe'de Reeder Samsunspor karşılaşmasında sakatlanan Fred, Bodrum FK maçında yer almadı.
31 yaşındaki Brezilyalı maestro, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Çarşamba günü Kadıköy'de oynanacak olan dev derbiye yetiştirilmeye çalışılıyor.
Sambacının durumunun önümüzdeki günlerde netleşeceği öğrenildi.
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