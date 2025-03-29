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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Fred bilmecesi! Galatasaray maçında forma giyebilecek mi?

Fenerbahçe'de Fred bilmecesi! Galatasaray maçında forma giyebilecek mi?

Fenerbahçe'de Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Reeder Samsunspor maçında sakatlanan ve Sipay Bodrum FK maçında kadroda yer almayan Fred'in, sarı-lacivertlilerin Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde sahasında Galatasaray ile karşılaşacağı maçta oynayıp oynamayacağı ise merak ediliyor. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 09:55
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Fenerbahçe'de Fred bilmecesi! Galatasaray maçında forma giyebilecek mi?

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK'yı deplasmanda 4-2 mağlup etti.

Fenerbahçe'de Fred bilmecesi! Galatasaray maçında forma giyebilecek mi?

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 5. dakikada Milan Skriniar, 32. dakikada Oğuz Aydın, 36. dakikada Sebastian Szymanski ve 45. dakikada Talisca'dan (P) geldi. Sipay Bodrum FK'nın gollerini ise 31. dakikada George Puşcaş (P) ve 85. dakikada Fredy kaydetti.

Fenerbahçe'de Fred bilmecesi! Galatasaray maçında forma giyebilecek mi?

Bu karşılaşmayla birlikte Fenerbahçe, 65 puana yükseldi ve lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

Fenerbahçe'de Fred bilmecesi! Galatasaray maçında forma giyebilecek mi?

Öte yandan sarı-lacivertli ekipte 2 Nisan Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Galatasaray ile Kadıköy'de oynayacakları maç öncesi sakatlığı bulunan isimlerden Fred'in durumu merak ediliyor.

Fenerbahçe'de Fred bilmecesi! Galatasaray maçında forma giyebilecek mi?

FRED İÇİN DERBİ MESAİSİ

Fenerbahçe'de Reeder Samsunspor karşılaşmasında sakatlanan Fred, Bodrum FK maçında yer almadı.

Fenerbahçe'de Fred bilmecesi! Galatasaray maçında forma giyebilecek mi?

31 yaşındaki Brezilyalı maestro, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Çarşamba günü Kadıköy'de oynanacak olan dev derbiye yetiştirilmeye çalışılıyor.

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