Fenerbahçe'de Fred bilmecesi! Galatasaray maçında forma giyebilecek mi?

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK'yı deplasmanda 4-2 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 5. dakikada Milan Skriniar, 32. dakikada Oğuz Aydın, 36. dakikada Sebastian Szymanski ve 45. dakikada Talisca'dan (P) geldi. Sipay Bodrum FK'nın gollerini ise 31. dakikada George Puşcaş (P) ve 85. dakikada Fredy kaydetti.