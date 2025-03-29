Fenerbahçe yarı finalde

Basketbol Kadınlar Süper Ligi play-off çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe Opet, deplasmanda Melikgazi Kayseri'ye konuk oldu. Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 98-56 kazandı. Bu galibiyetle birlikte seride durumu 2-0'a getiren sarı-lacivertliler, adını yarı finale yazdırdı. Maça oldukça hızlı başlayan Fenerbahçe, ilk periyodu 25-17 önde kapattı. İkinci periyotta daha skorer bir oyun ortaya koyan sarı-kanarya, soyunma odasına 59-32'yle girdi. Üçüncü bölümde de oyun üstünlüğünü bırakmayan Fenerbahçe, 80-44'le son bölüme önde başladı. Dördüncü ve son periyotta oyunu rölantiye alan sarı-lacivertliler, maçı 98-56 kazanmayı bildi. Fenerbahçe'de Milic 14, Williams 14, Meesseman 14, McBride 14, Tilbe 13, Alperi 9, İdil 6, Ece 5, Olcay 4, Sudenur 2, İrem 2, Sevgi 1 sayı attı.