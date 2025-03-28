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Haberler Fenerbahçe Sipay Bodrum FK 2-4 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Sipay Bodrum FK 2-4 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler oldukça kritik olan bu mücadeleden 4-2'lik skorla galip ayrılan taraf oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 20:24 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 22:36
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Sipay Bodrum FK 2-4 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya geldi.

Kanarya bu mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sipay Bodrum FK ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ilk yarısı, konuk ekibin 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

5. dakikada sağ kanattan Talisca'nın kullandığı serbest vuruşta topu kaleci Rüzgar Mehmet Adıyaman çeldi. Kafalardan seken topu, son olarak Skriniar kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-1.

13. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Amrabat topu ceza sahası önüne hareketlenen Talisca'ya aktardı. Talisca'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

26. dakikada gelişen Bodrum FK atağında Üzeyir Ergün ceza sahasına orta yaptı. Puscas'ın kafa vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu kornere çeldi.

Kornerin ardından Brazo'nun ceza sahasına yolladığı topu Talisca uzaklaştırdı. Devam kararı veren hakem Atilla Karaoğlan gelen uyarı sonucu VAR monitörüne giderek pozisyonu yeniden inceledi. Pozisyonda topun Talisca'nın eline çarptığına karar veren Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.

31. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Puscas, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

32. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında, ceza sahasında topla buluşan En-Nesyri, Oğuz Aydın'a pas verdi. Aydın'ın vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.

36. dakikada sağ kanattan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasına yaptığı ortada topa kaleci Rüzgar Mehmet Adıyaman dokundu. Boşta kalan topu Szymanski kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu: 1-3.

44. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında topla ceza sahasına giren Mert Müldür, Erkan Değişmez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.

45. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Talisca, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-4.

Fenerbahçe, müsabakanın ilk yarısını 4-1 üstün tamamladı.

Karşılaşmanın 2. yarında ise dakikalar 85'i gösterirken ev sahibi Sipay Bodrum FK'da Fredy skoru 4-2'ye getiren golü kaydetti.

Bu golün ardından karşılaşma 4-2'lik skorla Fenerbahçe'nin galibiyeti ile tamamlandı.

Maçın ardından Fenerbahçe 65 puanla ligde 2. sırada yer alıyor.

Sipay Bodrum FK ise 30 puanla 15. sırada bulunuyor.

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