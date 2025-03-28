  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Dusan Tadic'ten dalya açıklaması!

Fenerbahçe'de Dusan Tadic'ten dalya açıklaması!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK'yı 4-2'lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde bu maçın ardından 100. kez Fenerbahçe formasını sırtına geçiren Dusan Tadic dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 22:54 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 22:56
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Dusan Tadic'ten dalya açıklaması!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK'nın konuğu oldu.

Kanarya bu mücadeleden 4-2'lik skorla galip ayrılırken takımın Sırp yıldızı Dusan Tadic, dalya sevindi yaşadı.

Futbolcu konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE TADIC'İN SÖZLERİ:

Öncelikle sözlerime Türkiye'deki insanların bayramını kutlayıp başlamak istiyorum. Çok özel bir gün. Ramazan Bayramı kutlu olsun. Bu istatistik için çok mutluyum, çok güzel bir şey. 1-1.5 yıldır buradayım. 100. maç benim için harika bir his. Fenerbahçe harika bir kulüp. 100. maç için çok ama çok mutluyum.

Aslında kendimi iyi hissediyorum. Fizik olarak kendimi iyi hissediyorum sezon başında olduğu gibi. Bu noktada bir sorun yok. Eleştiriler normal. Fenerbahçe gibi büyük bir takımda oynuyorsanız bu eleştiriler normal. Daha önceki kulüplerde de bunları yaşadım. Ben de bu eleştirileri alıyorum. Fenerbahçe'de oynuyorsanız bu eleştirilerin gelebileceğini biliyorsunuz. Burada takıma yardımcı olmak için bulunuyorum. Buradaki herkes elinden geleni ortaya koyuyor.

Süper Lig'de güncel puan durumu!
G.Saray'dan bomba transfer! Osimhen'den bilgi aldı sezon sonu geliyor
DİĞER
Dengeleri alt üst eden kaza! “Can Borcu” tekrar bölümüyle atv’de...
Başkan Erdoğan'dan Türkiye'yi Batı'ya şikayet eden CHP'li Özel'e sert tepki: İngiliz Muhiplerinden farkınız yok!
F.Bahçe Bodrum'da kazandı!
Bodrum'da 2. penaltı kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Iğdır'da sessiz gece! Iğdır'da sessiz gece! 23:37
Gençlerbirliği evinde Şanlıurfa'yı yendi! Gençlerbirliği evinde Şanlıurfa'yı yendi! 23:35
"Takımda çok kaliteli oyuncular var!" "Takımda çok kaliteli oyuncular var!" 23:22
Mourinho'dan dikkat çeken derbi sözleri! Mourinho'dan dikkat çeken derbi sözleri! 23:10
Süper Lig'de güncel puan durumu! Süper Lig'de güncel puan durumu! 22:59
"100. maç için çok ama çok mutluyum" "100. maç için çok ama çok mutluyum" 22:54
Daha Eski
Beşiktaş Fibabanka evinde hata yapmadı! Beşiktaş Fibabanka evinde hata yapmadı! 21:35
Bodrum'da 2. penaltı kararı! Bodrum'da 2. penaltı kararı! 21:22
Bodrum'da penaltı kararı! İşte o pozisyon Bodrum'da penaltı kararı! İşte o pozisyon 21:09
G.Saray Rob Gray'i kadrosuna kattı G.Saray Rob Gray'i kadrosuna kattı 20:50
G.Saray derbiye hazır! Osimhen ve Sanchez... G.Saray derbiye hazır! Osimhen ve Sanchez... 20:07
Göz-Göz ve Fırtına sunar! Göz-Göz ve Fırtına sunar! 20:05