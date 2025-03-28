Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Benim için sürpriz olmadı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK'ya konuk oluyor. Zirve takibinde kritik önem taşıyan maç öncesinde sarı lacivertlilerde Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"MAÇLAR SIRASINDA ARKADAŞIM YOKTUR"

"Maçtan önce benim çok iyi bir arkadaşım, maçtan sonra öyle olmaya devam edecek. Maçlar sırasında benim arkadaşım yoktur. Kendisi harika bir iş çıkartıyor. Benim için sürpriz olmadı. Kendisi çok tecrübeli, çok iyi bir teknik direktör. O yüzden benim için sürpriz olmadı."

"BİZİM İÇİN ZORLUYDU"

"Hazırlıklar bizim için zorluydu, farklı gruplar halinde çalıştık. Bright en son gelen isimdi, dün gece direkt Bodrum'a geldi. Ondan önce Faslı futbolcular geldi. Türk oyuncular, salı günü geldi. Bizim için hazırlık aşaması bu nedenlerden zordu. Milli takıma gitmeyen oyuncuları da değerlendirebiliriz diye düşündük. Maçı kazanabilmek için bir puzzle yaratmamız gerekiyordu. Aynı zamanda kulübede de maçı kazanmak için oyuncularımız var."