Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte Jose Mourinho'nun Sipay Bodrum FK maçı 11'i
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleden Kanarya mutlaka 3 puanla ayrılmak istiyor. İşte Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe maçı öncesi tüm önemli detaylar...
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EN AZ GOL YİYEN TAKIM
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon savunmasıyla da ön plana çıkıyor. Oynadığı 25 maçta kalesinde 23 gol gören Kanarya, ligde en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor. Bu sezon toplam 12 kez kalesini gole kapatan Fenerbahçe, üst üste son 3 maçta ağlarında gol görmedi.
372 MAÇA ÇIKTILAR
Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, teknik adamlık kariyerinde birlikte çalıştığı Jose Mourinho'ya karşı ilk kez rakip olacak. Morais, Mourinho'nun teknik direktörlük yaptığı Porto (2003-2004), Inter (2019-2010), Real Madrid (2010-2013) ve Chelsea'de (2013-2014 ve 2015) yardımcı antrenör olarak görev yaptı. Morais, Mourinho'nun tam 372 maçta yardımcılığını yaptı.
DÖRT FUTBOLCU SINIRDA
Fenerbahçe'de Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Kahveci, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu 4 isim yarın sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Jose Mourinho, kart görmemeleri konusunda öğrencilerini uyardı.
ATİLLA KARAOĞLAN İLE 3'TE 2
Bodrum FK-Fenerbahçe maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Tecrübeli hakem bu sezon Fenerbahçe'nin 3 mücadelesinde düdük çaldı. Sarı-lacivertliler, bu üç karşılaşmanın ikisini kazandı. Kanarya, Karaoğlan'la tek yenilgisini ezeli rakibi Galatasaray'dan aldı.
FENERBAHÇE TARAFTARI YOK
Bodrum FK, Fenerbahçe maçının biletlerini 15 bin TL ile 2.500 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkardı. Ancak 4 bin 243 kapasiteli stadın tamamında Bodrum taraftarları olacak. Fenerbahçeli taraftarlar ise deplasman tribünü cezaları nedeniyle bu karşılaşmayı stattan izleyemeyecek.
SERİYİ 13'E ÇIKARMANIN PEŞİNDE
Fenerbahçe 7 Aralık'taki Beşiktaş derbisinden beri 12 maçtır yenilmeyerek bu periyotta 10 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Jose Mourinho, kazanarak yoluna devam etmeyi planlıyor.
İŞTE SİPAY BODRUM FK'NIN FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'İ:
Kerem, Üzeyir, Ajeti, Ali, Cenk, Mohammed, Erkan, Ege, Fredy, Bardhi, Seferi
İŞTE FENERBAHÇE'NİN SİPAY BODRUM FK MAÇI MUHTEMEL 11'İ:
Livakovic, Skriniar, Djiku, Yusuf, Oğuz, İsmail, Szymanski, Kostic, Tadic, Talisca, Nesyri
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