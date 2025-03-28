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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte Jose Mourinho'nun Sipay Bodrum FK maçı 11'i

Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte Jose Mourinho'nun Sipay Bodrum FK maçı 11'i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleden Kanarya mutlaka 3 puanla ayrılmak istiyor. İşte Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe maçı öncesi tüm önemli detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 06:50
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Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte Jose Mourinho'nun Sipay Bodrum FK maçı 11'i

Milli ara sonrasında Fenerbahçe, bugün Süper Lig'in 29'uncu haftasında Bodrum FK'ya konuk olacak. Saat 20.30'daki mücadele bir anlamda eski dostların düellosuna sahne olacak. Bodrum FK'nın başında bulunan Jose Morais, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun Porto, Chelsea, Inter ve Real Madrid dönemlerinde yardımcılığını yapmıştı.

Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte Jose Mourinho'nun Sipay Bodrum FK maçı 11'i

Usta ile çırak, teknik adamlık kariyerlerinde ilk kez birbirlerine rakip olacak. İki takımın da farklı hedefleri var. Fenerbahçe sahadan üç puanla ayrılarak şampiyonluk yarışında hata yapmamak. Bodrum alt sırılardan uzaklaşmayı planlıyor. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı sarı lacivertliler, En-Nesyri ve Edin Dzeko'nun golleriyle 2-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte Jose Mourinho'nun Sipay Bodrum FK maçı 11'i

MORAIS İLE HİÇ BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Muğla ekibi, şubat ayından itibaren takımı çalıştıran Jose Morais ile çıkış yakaladı. Portekizli teknik adamla ligde çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı alan Bodrum FK, başarılı sonuçlarla birlikte ateş hattının bir basamak üzerine çıktı. Morais'in öğrencileri bu süreçte kalesini gole kapattı.

Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte Jose Mourinho'nun Sipay Bodrum FK maçı 11'i

EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon savunmasıyla da ön plana çıkıyor. Oynadığı 25 maçta kalesinde 23 gol gören Kanarya, ligde en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor. Bu sezon toplam 12 kez kalesini gole kapatan Fenerbahçe, üst üste son 3 maçta ağlarında gol görmedi.

Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte Jose Mourinho'nun Sipay Bodrum FK maçı 11'i

372 MAÇA ÇIKTILAR

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, teknik adamlık kariyerinde birlikte çalıştığı Jose Mourinho'ya karşı ilk kez rakip olacak. Morais, Mourinho'nun teknik direktörlük yaptığı Porto (2003-2004), Inter (2019-2010), Real Madrid (2010-2013) ve Chelsea'de (2013-2014 ve 2015) yardımcı antrenör olarak görev yaptı. Morais, Mourinho'nun tam 372 maçta yardımcılığını yaptı.

Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte Jose Mourinho'nun Sipay Bodrum FK maçı 11'i

DÖRT FUTBOLCU SINIRDA

Fenerbahçe'de Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Kahveci, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu 4 isim yarın sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Jose Mourinho, kart görmemeleri konusunda öğrencilerini uyardı.

Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte Jose Mourinho'nun Sipay Bodrum FK maçı 11'i

ATİLLA KARAOĞLAN İLE 3'TE 2

Bodrum FK-Fenerbahçe maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Tecrübeli hakem bu sezon Fenerbahçe'nin 3 mücadelesinde düdük çaldı. Sarı-lacivertliler, bu üç karşılaşmanın ikisini kazandı. Kanarya, Karaoğlan'la tek yenilgisini ezeli rakibi Galatasaray'dan aldı.

Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte Jose Mourinho'nun Sipay Bodrum FK maçı 11'i

FENERBAHÇE TARAFTARI YOK

Bodrum FK, Fenerbahçe maçının biletlerini 15 bin TL ile 2.500 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkardı. Ancak 4 bin 243 kapasiteli stadın tamamında Bodrum taraftarları olacak. Fenerbahçeli taraftarlar ise deplasman tribünü cezaları nedeniyle bu karşılaşmayı stattan izleyemeyecek.

Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte Jose Mourinho'nun Sipay Bodrum FK maçı 11'i

SERİYİ 13'E ÇIKARMANIN PEŞİNDE

Fenerbahçe 7 Aralık'taki Beşiktaş derbisinden beri 12 maçtır yenilmeyerek bu periyotta 10 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Jose Mourinho, kazanarak yoluna devam etmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte Jose Mourinho'nun Sipay Bodrum FK maçı 11'i

İŞTE SİPAY BODRUM FK'NIN FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'İ:

Kerem, Üzeyir, Ajeti, Ali, Cenk, Mohammed, Erkan, Ege, Fredy, Bardhi, Seferi

Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte Jose Mourinho'nun Sipay Bodrum FK maçı 11'i

İŞTE FENERBAHÇE'NİN SİPAY BODRUM FK MAÇI MUHTEMEL 11'İ:

Livakovic, Skriniar, Djiku, Yusuf, Oğuz, İsmail, Szymanski, Kostic, Tadic, Talisca, Nesyri

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Mourinho kaleye eski öğrencisini getirecek!
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