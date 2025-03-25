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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Beko 101-100 Paris Basket | MAÇ SONUCU-ÖZET (THY EuroLeague)

Fenerbahçe Beko 101-100 Paris Basket | MAÇ SONUCU-ÖZET (THY EuroLeague)

THY EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Paris Basket'i ağırladı. Sarı lacivertliler mücadeleyi 101-100 kazandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 Salı 20:41 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2025 Salı 23:02
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Fenerbahçe Beko 101-100 Paris Basket | MAÇ SONUCU-ÖZET (THY EuroLeague)

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonunun 31. hafta maçında Paris Basketbol'u konuk etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçın son çeyreğinde sarı lacivertliler müthiş bir geri dönüşe imza attı ve ilk 3 periyotun hiçbirinde üstünlük kuramadığı Paris Basket'e karşı Nigel Hayes-Davis'in son saniye basketi ile 101-100 galip geldi.

Sarı lacivertliler bu sonuç ile birlikte THY EuroLeague'de play-off'u garantiledi.

PERİYOT SONUÇLARI

1. Periyot Sonucu: F.Bahçe Beko 17-24 Paris Basket

Devre Arası: F.Bahçe Beko 44-51 Paris Basket

3. Periyot Sonucu: F.Bahçe Beko 71-84 Paris Basket

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