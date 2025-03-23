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İlk hedef Mitrovic B planı Lacazette
Fenerbahçe 39 yaşına giren ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Dzeko'yla sözleşme yenilemeyecek. Sarı-lacivertliler forvet listesine, Lyon'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Alexandre Lacazette ile Al-Hilal'den Aleksandar Mitrovic'i de ekledi. Suudi ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran 2026'da bitecek olan 30 yaşındaki Mitrovic öncelikli hedef. Sırp golcünün şu andaki değeri 25 milyon euro. Olmazsa Lacazette ile masaya oturulacak.
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