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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Cenk Tosun Japonya'ya uçuyor! İşte İstanbul'dan ayrılacağı tarih

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Cenk Tosun Japonya'ya uçuyor! İşte İstanbul'dan ayrılacağı tarih

Fenerbahçe'ye yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan transfer olan ancak istediği sürelere bulamayan Cenk Tosun'a Japonya'dan Urawa Red Diamonds ekibi talip olmuştu. 33 yaşındaki isim sözleşmeye imzayı atarken İstanbul'dan ayrılacağı tarih de belli oldu. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2025 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2025 Pazar 11:06
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Cenk Tosun Japonya'ya uçuyor! İşte İstanbul'dan ayrılacağı tarih

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye imza atan Cenk Tosun hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Cenk Tosun Japonya'ya uçuyor! İşte İstanbul'dan ayrılacağı tarih

Tecrübeli isim, sarı-lacivertli takımda istediği süreleri bulamazken kendisine Japonya'dan transfer teklifi gelmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Cenk Tosun Japonya'ya uçuyor! İşte İstanbul'dan ayrılacağı tarih

Cenk Tosun ile ilgili son olarak flaş bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Cenk Tosun Japonya'ya uçuyor! İşte İstanbul'dan ayrılacağı tarih

4 AYLIK İMZAYI ATTI

Japonya ekibi Urawa Red Diamonds ile anlaşmaya varan Cenk Tosun, burada 4 ay forma giyecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Cenk Tosun Japonya'ya uçuyor! İşte İstanbul'dan ayrılacağı tarih

Kiralık olarak Urawa'ya imza atan başarılı futbolcu hafta içinde İstanbul'dan ayrılacak. Cenk'in göstereceği performansa göre transferinin kalıcı olması da gündemde.

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