FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Cenk Tosun Japonya'ya uçuyor! İşte İstanbul'dan ayrılacağı tarih
Fenerbahçe'ye yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan transfer olan ancak istediği sürelere bulamayan Cenk Tosun'a Japonya'dan Urawa Red Diamonds ekibi talip olmuştu. 33 yaşındaki isim sözleşmeye imzayı atarken İstanbul'dan ayrılacağı tarih de belli oldu. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2025 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2025 Pazar 11:06
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4 AYLIK İMZAYI ATTI
Japonya ekibi Urawa Red Diamonds ile anlaşmaya varan Cenk Tosun, burada 4 ay forma giyecek.
Kiralık olarak Urawa'ya imza atan başarılı futbolcu hafta içinde İstanbul'dan ayrılacak. Cenk'in göstereceği performansa göre transferinin kalıcı olması da gündemde.
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