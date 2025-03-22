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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Vlahovic hamlesi! 25 milyon Euro...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Vlahovic hamlesi! 25 milyon Euro...

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun çalışmaları hız kesmeden sürerken Edin Dzeko'nun yerine Juventus'un yıldız oyuncusu Vlahovic gündeme geldi. İşte 25 milyon Euro'luk transfer operasyonunda flaş detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2025 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Vlahovic hamlesi! 25 milyon Euro...

Yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, hummalı bir çalışma içine girdi. Hem takımı gençleştirmek hem de güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, takımdaki yaşlı oyuncularla da yollarını ayıracak. Bu isimlerin başında ise kaptan Edin Dzeko geliyor... Boşnak yıldızın yerini dünya çapında bir isimle doldurmayı planlayan sarı-lacivertlilerin hedefindeki santrfor ise; Juventus'un Sırp golcüsü Dusan Vlahovic...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Vlahovic hamlesi! 25 milyon Euro...

JUVENTUS SATMAYA HAZIR

Daha önce Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmeyen Vlahovic için bu kez başkan Ali Koç da devreye girecek. İtalyan basınına konuyla ilgili yansıyan haberlerde şu ifadelere yer verildi...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Vlahovic hamlesi! 25 milyon Euro...

"Fenerbahçe, Dusan Vlahovic'i kadrosuna katmak için çabalıyor. Juventus yıldız oyuncuyu satmak istiyor. Jose Mourinho, Ali Koç ve Acun Ilıcalı, kendisiyle görüşmeye hazır. 25 yaşındaki forveti ikna etmeye kararlılar."

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Vlahovic hamlesi! 25 milyon Euro...

25 MİLYON EURO İSTİYOR

Sözleşmesi 30 Haziran 2026'da bitecek olan Dusan Vlahovic için Juventus'un 25 milyon euro bonservis istediği İtalyan medyasında yer almıştı. Torino ekibi, Vlahovic için Fiorentina'ya 2022'de ise 83 milyon 500 bin euro ödemişti.

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