TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Vlahovic hamlesi! 25 milyon Euro...
Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun çalışmaları hız kesmeden sürerken Edin Dzeko'nun yerine Juventus'un yıldız oyuncusu Vlahovic gündeme geldi. İşte 25 milyon Euro'luk transfer operasyonunda flaş detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB transfer haberi)
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Yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, hummalı bir çalışma içine girdi. Hem takımı gençleştirmek hem de güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, takımdaki yaşlı oyuncularla da yollarını ayıracak. Bu isimlerin başında ise kaptan Edin Dzeko geliyor... Boşnak yıldızın yerini dünya çapında bir isimle doldurmayı planlayan sarı-lacivertlilerin hedefindeki santrfor ise; Juventus'un Sırp golcüsü Dusan Vlahovic...
JUVENTUS SATMAYA HAZIR
25 MİLYON EURO İSTİYOR
Sözleşmesi 30 Haziran 2026'da bitecek olan Dusan Vlahovic için Juventus'un 25 milyon euro bonservis istediği İtalyan medyasında yer almıştı. Torino ekibi, Vlahovic için Fiorentina'ya 2022'de ise 83 milyon 500 bin euro ödemişti.
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