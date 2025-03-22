FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fred Brezilya yolcusu! Aleix Garcia alternatif olacak
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız oyuncusu Fred, ülkesine dönmeye hazırlanıyor. Gelecek sezonun planlamasını yapan sarı lacivertli yönetim, 32 yaşındaki orta sahanın alternatifi olarak Aleix Garcia'yı gündemine aldı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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ORTA SAHAYA GARCIA HAMLESİ
Siyah-beyazlı formayı giymenin hayalini kurduğu iddia edilen sambacının yerine ise; Fenerbahçe'nin Leverkusen'den Aleix Garcia'yı istediği belirtildi.
İstikrarıyla ön plana çıkan Aleix Garcia, bu sezon toplam 37 maçta görev aldı.
27 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu 4 gol 3 asistlik katkı sağladı.
Aleix Garcia sezon başında Girona'dan Bayer Leverkusen'e 18 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.
Piyasa değeri 20 milyon Euro olan Garcia'nın sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
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