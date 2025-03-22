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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fred Brezilya yolcusu! Aleix Garcia alternatif olacak

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fred Brezilya yolcusu! Aleix Garcia alternatif olacak

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız oyuncusu Fred, ülkesine dönmeye hazırlanıyor. Gelecek sezonun planlamasını yapan sarı lacivertli yönetim, 32 yaşındaki orta sahanın alternatifi olarak Aleix Garcia'yı gündemine aldı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2025 Cumartesi 09:39
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fred Brezilya yolcusu! Aleix Garcia alternatif olacak

Maç eksiğiyle Galatasaray'ın 9 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de gözler gelecek sezonun kadro planlamasına çevrildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fred Brezilya yolcusu! Aleix Garcia alternatif olacak

Gelecek sezon için kolları sıvayan sarı lacivertli yönetim takımdan ayrılacak isimleri belirlemeye başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fred Brezilya yolcusu! Aleix Garcia alternatif olacak

FRED ÜLKESİNE DÖNÜYOR

Sarı-lacivertlilerle sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanan Fred, ülkesinin takımlarından Atletico MG'ye gidecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fred Brezilya yolcusu! Aleix Garcia alternatif olacak

ORTA SAHAYA GARCIA HAMLESİ

Siyah-beyazlı formayı giymenin hayalini kurduğu iddia edilen sambacının yerine ise; Fenerbahçe'nin Leverkusen'den Aleix Garcia'yı istediği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fred Brezilya yolcusu! Aleix Garcia alternatif olacak

İstikrarıyla ön plana çıkan Aleix Garcia, bu sezon toplam 37 maçta görev aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fred Brezilya yolcusu! Aleix Garcia alternatif olacak

27 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu 4 gol 3 asistlik katkı sağladı.

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