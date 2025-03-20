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Fenerbahçe'nin rakibi Monaco
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de 30. haftada bugün deplasmanda Monaco takımıyla karşılaşacak. Salle Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak ve S Sport'tan ekranlara gelecek. Temsilcimiz; Euroleague'de 20 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor. Monaco ise 17 galibiyet, 12 yenilgiyle 4. sırada bulunuyor.
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