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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe’de Jose Mourinho İsmail Kartal’ın gerisinde kaldı!

Fenerbahçe’de Jose Mourinho İsmail Kartal’ın gerisinde kaldı!

Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğunu İsmail Kartal'dan devralan Jose Mourinho, Süper Lig'de 28. hafta itibarıyla bazı istatistiklerde selefinin gerisinde kaldı. İşte ayrıntılar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2025 Çarşamba 09:22
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Fenerbahçe’de Jose Mourinho İsmail Kartal’ın gerisinde kaldı!

Geçtiğimiz sezonun sonunda İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, dünya futbolunun en saygın teknik adamlarından biri olan Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho İsmail Kartal’ın gerisinde kaldı!

Kariyerinde İngiltere, İspanya ve İtalya'da şampiyonluklar yaşamış, toplamda 26 kupa kazanmış olan Portekizli teknik adam, büyük beklentilerle göreve başladı.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho İsmail Kartal’ın gerisinde kaldı!

Ancak Süper Lig'in 28. haftası itibarıyla ortaya çıkan tablo, Mourinho'nun selefi Kartal'a kıyasla bazı istatistiklerde geride kaldığını gösteriyor.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho İsmail Kartal’ın gerisinde kaldı!

KARTAL'IN RAKAMLARI DAHA ÜSTÜN

Hürriyet'te yer alan habere göre sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde 26 maçlık periyotta 21 galibiyet, 4 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet alırken, bu sezon Mourinho ile aynı süreçte 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho İsmail Kartal’ın gerisinde kaldı!

Geçen yıl 68 gol atan Fenerbahçe, bu sezon 63 golde kalırken, yediği gol sayısı ise 21'den 23'e yükseldi.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho İsmail Kartal’ın gerisinde kaldı!

Kartal döneminde 67 puan toplayan takım, bu sezon aynı süreçte 62 puanda kaldı.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho İsmail Kartal’ın gerisinde kaldı!

MOURINHO İÇİN KARŞILAŞTIRMALAR ERKEN Mİ?

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe macerası henüz ilk sezonunda olduğu için yapılan bu karşılaştırmaların erken olup olmadığı tartışma konusu.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho İsmail Kartal’ın gerisinde kaldı!

Sezonun geri kalan bölümündeki kritik mücadeleler, deneyimli teknik adamın nihai başarısını belirleyecek.

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