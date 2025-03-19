Fenerbahçe’de Jose Mourinho İsmail Kartal’ın gerisinde kaldı!
Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğunu İsmail Kartal'dan devralan Jose Mourinho, Süper Lig'de 28. hafta itibarıyla bazı istatistiklerde selefinin gerisinde kaldı. İşte ayrıntılar… (FB spor haberleri)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
KARTAL'IN RAKAMLARI DAHA ÜSTÜN
Hürriyet'te yer alan habere göre sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde 26 maçlık periyotta 21 galibiyet, 4 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet alırken, bu sezon Mourinho ile aynı süreçte 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
Geçen yıl 68 gol atan Fenerbahçe, bu sezon 63 golde kalırken, yediği gol sayısı ise 21'den 23'e yükseldi.
Kartal döneminde 67 puan toplayan takım, bu sezon aynı süreçte 62 puanda kaldı.
MOURINHO İÇİN KARŞILAŞTIRMALAR ERKEN Mİ?
Jose Mourinho'nun Fenerbahçe macerası henüz ilk sezonunda olduğu için yapılan bu karşılaştırmaların erken olup olmadığı tartışma konusu.
Sezonun geri kalan bölümündeki kritik mücadeleler, deneyimli teknik adamın nihai başarısını belirleyecek.
DİĞER