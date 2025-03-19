Fenerbahçe’de Jose Mourinho İsmail Kartal’ın gerisinde kaldı!

KARTAL'IN RAKAMLARI DAHA ÜSTÜN Hürriyet'te yer alan habere göre sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde 26 maçlık periyotta 21 galibiyet, 4 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet alırken, bu sezon Mourinho ile aynı süreçte 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.