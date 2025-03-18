Bu eser senin Mourinho

Fenerbahçe'de moraller bozuk, yüzler asık... Sezona Jose Mourinho önderliğinde Avrupa'da final ve Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle başlayan sarı-lacivertliler, üst üste aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Fenerbahçe, önce RAMS Park'taki dev karşılaşmada ezeli rakibi Galatasaray'ı yenip, psikolojik üstünlüğü ve ikili averajı eline geçirme şansını teknik direktör Jose Mourinho'nun yanlış hamleleriyle kaybetti.

YANLIŞ TERCİHLER YAPTI

Ardından Rangers ile oynanan Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında evinde kötü tercihler yapıp yenildi. Rövanşta ise penaltı atışlarında yanlış oyuncuları şeçti; Avrupa macerası sona erdi. Mourinho, Samsun maçındaki kadro tercihi ve oyuncu değişikliklerinde yine hata yaptı. 10 kişi kalan rakibini yenemedi ve Galatasaray'la aradaki puan farkı 9 oldu. Jose, F.Bahçe'nin Avrupa macerasını bitirdi. Şampiyonluk hayallerini de zora soktu.

İLK 5'TEKİ TAKIMLARI YENEMİYOR

Fenerbahçe bu sezon şu ana kadar ilk 5 içinde yer alan 4 rakibini de hiç yenemedi. İç sahada G.Saray'a 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, deplasmanda ise ezeli rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Samsunspor'la hem deplasmanda hem de Kadıköy'de oynadığı maçları beraberlikle kapatan sarı-kanarya, Beşiktaş'a sezonun ilk yarısında yenildi. Eyüp'le da puanları paylaştı.

9 MAÇLIK SERİ BİTTİ

Ligin 6'ncı haftasında sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, daha sonra sahasında oynadığı 9 maçtan galibiyetle ayrılmıştı. Samsunspor ile golsüz berabere kalan Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin iç sahadaki galibiyet serisi de sona ermiş oldu.