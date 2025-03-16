Fenerbahçe-Reeder Samsunspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Reeder Samsunspor karşı karşıya geliyor. UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoç takımı Rangers'a elenen sarı-lacivertliler, ligde yaralarını sarmak istiyor. Karadeniz temsilcisine karşı hata yapmak istemeyen Kanarya, iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Jose Mourinho yönetiminde kritik mücadeleye hazırlanan Fenerbahçe oynadığı 25 maçta 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak ikinci sırada yer alıyor. Thomas Reis yönetiminde sezonun flaş takımlarından biri olan Reeder Samsunspor ise 50 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Zorlu Kadıköy deplasmanında puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapan Karadeniz ekibi, sıralamadaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Samsun'da oynanan maçta 2-2 berabere kalan takımlar, İstanbul'da 3 puan için mücadele ediyorlar

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Djiku, Skriniar, Mert, Fred, Amrabat, Kostic, Oğuz, Tadic, Talisca, Dzeko

Reeder Samsunspor: Okan, Bola, Rick, Yunus Emre, Zeki, Bennnasser, Celil, Carlo, Emre, Kingsley, Marius

Fenerbahçe-Reeder Samsunspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

FENERBAHÇE-REEDER SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe-Reeder Samsunspor maçı 16 Mart Pazar günü saat 20.30'da başladı.

FENERBAHÇE-REEDER SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Reeder Samsunspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

FENERBAHÇE'DE TEK HEDEF 3 PUAN

Galatasaray'ın Kasımpaşa beraberliğinin ardından zirve yarışında puan farkını azaltan Fenerbahçe, Samsunspor karşısında hata yapmak istemiyor. Kritik mücadele öncesi hazırlıklarını tamamlayan Kanarya, iç saha avantajını kullanarak Karadeniz ekibini mağlup etmeyi hedefliyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Fenerbahçe, 27 hafta sonunda 61 puanla ikinci sırada yer alıyor.

EN-NESYRI ATMAYA DEVAM EDİYOR

Süper Lig'de son haftaların golcü oyuncusu Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'nin Samsunspor karşısında hücum yollarında en önemli isimlerinden biri konumunda Bu sezon 24 lig maçına çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 16 defa rakip fileleri havalandırdı. 4 golün pasını da veren Faslı yıldız, Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 gol, 1 asist katkısında bulundu.

KANARYA'DA KİMLER EKSİK?

Reeder Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de 4 ismin tedavileri sürüyor. Yaşadıkları sakatlıklar sonrası sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ile Rodrigo Becao dışında Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü kritik maçta kadroda yer almadılar.

Levent Mercan ise Reeder Samsunspor maçında yedekler arasında yer alıyor.

SAINT-MAXIMIN İLE İPLER KOPTU

Teknik Direktör Jose Mourinho ve ekibinin aldığı karar sonrası Rangers maçı kadrosuna alınmayan Allan Saint-Maximin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile gündem oldu. 28 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından, "Beni yıkmak için bundan daha fazlası gerekecek… Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar; daha uzun sürer ama sonunda her zaman varır. Eğer Tanrı bizimle ise, kim bize karşı olabilir?" ifadelerini kullanmıştı.

"YETENEKLİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Allan Saint-Maximin konusu hakkında açıklamalarda bulunan Jose Mourinho ise şu şekilde yanıt vermişti:

Maximin'in şiir konusunda yetenekli olduğunu bilmiyordum. Bir oyuncu iyi antrenman yapmazsa, geç gelirse ve maç oynamaya hazır değilse yukarı çıkmak için asansöre ihtiyaç duyar; çünkü merdivenlerde çok çabuk yorulur.

İKİ TAKIM ARASINDA 66. RANDEVU

Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya gelmeye hazırlanan Fenerbahçe ile Samsunspor 66. kez rakip oldular. Daha önce oynanan karşılaşmaların 37'sini sarı-lacivertliler kazanırken, 12 mücadeleyi de Karadeniz ekibi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 16 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, Samsunspor maçlarında 114 defa fileleri havalandırırken, Karadeniz ekibi ise 60 goller karşılık verdi.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Samsunspor maçının hakemi Cihan Aydın oldu. Aydın'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Hakan Yemişken yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Batuhan Kolak üstlendi.

Karşılaşmanın VAR koltuğunda Polonyalı hakem Pawel Raczkowski görev aldı.