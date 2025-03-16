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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe 0-0 Reeder Samsunspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Fenerbahçe 0-0 Reeder Samsunspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Reeder Samsunspor'u konuk etti. Mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı. İşte maçın detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 22:36 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 22:48
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Fenerbahçe 0-0 Reeder Samsunspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Reeder Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.

REEDER SAMSUNSPOR 10 KİŞİ KALDI

Reeder Samsunspor, karşılaşmanın 75. dakikasında Marius Mouandilmadji'nin ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi sonucu 10 kişi kaldı.

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Bu karşılaşmayla birlikte Fenerbahçe, 62 puana yükseldi ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı maç fazlasıyla 9 oldu.

Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK deplasmanına konuk olacak; Reeder Samsunspor ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

LIVAKOVIC 15 RESMİ MAÇ SONRA 11'DE

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, 15 resmi maç sonra ilk 11'e döndü.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Livakovic, bu süreçte ligde 7, Avrupa'da 6 ve Türkiye Kupası'nda 2 mücadelede forma giyemedi.

İlk 11'de son müsabakasına 13 Ocak'ta Konya deplasmanında çıkan Livakovic, 15 maç sonra ilk 11'de görev aldı.

SAINT-MAXIMIN VE CENK TOSUN KADRODA YER ALMADI

Fenerbahçe'nin tecrübeli hücumcuları Allan Saint-Maximin ve Cenk Tosun, Reeder Samsunspor karşısında kadroya dahil edilmedi.

Her iki oyuncunun da teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerde Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü de sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

İSMAİL YÜKSEK VE LEVENT MERCAN YETİŞTİ

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan İsmail Yüksek ile Levent Mercan kadroya dahil edildi.

Sakatlığını atlattıktan sonra Rangers maçı kamp kadrosunda yer alan İsmail, ağrıları nedeniyle maç kadrosuna alınmamıştı.

Her iki oyuncu da Rangers dönüşü tek idmanla takımda çalışmasına rağmen yedekler arasında yer aldı.

ÇANAKKALE ZAFERİ UNUTULMADI

Fenerbahçe Kulübü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünü unutmadı.

Karşılaşma öncesinde Çanakkale türküsü çalınırken, koreografi gösterisi gerçekleştirildi.

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