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İsmail Fransa yolcusu
Jose Mourinho yönetiminde fazla şans bulamayan isimlerden olan İsmail Yüksek'e Fransa'dan yeni talipler var. Tecrübeli orta saha için Nice, Lens ve Brest'in nabız yokladığı ortaya çıktı. Geçen sezon Lyon'un teklifini kabul etmeyen İsmail'in sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmak ve kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtildi.
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