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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin Skriniar planı ortaya çıktı! Satın alma opsiyonu...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin Skriniar planı ortaya çıktı! Satın alma opsiyonu...

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar geleceği merak ediliyordu. Slovak stoperin satın alma opsiyonunu ortaya çıktı. Sarı lacivertli yönetim yıldız ismin tapusunu almak için harekete geçtiği öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin Skriniar planı ortaya çıktı! Satın alma opsiyonu...

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar planı ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin Skriniar planı ortaya çıktı! Satın alma opsiyonu...

Takvim'in haberine göre; 30 yaşındaki savunmacının sezon sonunda 13 milyon Euro şarta bağlı opsiyonu bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin Skriniar planı ortaya çıktı! Satın alma opsiyonu...

Bu doğrultuda Fenerbahçe sezon bitiminde Slovak stoperin bonservisini PSG'den alacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin Skriniar planı ortaya çıktı! Satın alma opsiyonu...

Skriniar'ın Sarı-Lacivertli takımın maçlarında süre alması transferdeki şartı ortadan kaldıran diğer bir detay.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin Skriniar planı ortaya çıktı! Satın alma opsiyonu...

Ayrıca yıldız oyuncunun Kanarya'da kariyerine devam etmek istediği biliniyor. Piyasa değeri 15 milyon Euro olan 1.88'lik stoperin PSG ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin Skriniar planı ortaya çıktı! Satın alma opsiyonu...

Sarı-Lacivertliler ara transfer döneminde Milan Skriniar'ı yarım sezonluk Fransız kulübünden kiralık kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe o dönemde ezeli rakibi Galatasaray'a bu transferde büyük bir çalım atmıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin Skriniar planı ortaya çıktı! Satın alma opsiyonu...

Jose Mourinho Skriniar'ın transferiyle ilgili "Transferi esas bitiren sportif direktörümüz Mario Branco oldu" diye konuşmuştu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin Skriniar planı ortaya çıktı! Satın alma opsiyonu...

Slovak defans, Fenerbahçe formasıyla şimdiye kadar 10 resmi karşılaşmada forma giyerken toplamda 2 asist yapmayı başarmıştı.

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