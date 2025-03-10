TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin Skriniar planı ortaya çıktı! Satın alma opsiyonu...
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar geleceği merak ediliyordu. Slovak stoperin satın alma opsiyonunu ortaya çıktı. Sarı lacivertli yönetim yıldız ismin tapusunu almak için harekete geçtiği öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Skriniar'ın Sarı-Lacivertli takımın maçlarında süre alması transferdeki şartı ortadan kaldıran diğer bir detay.
Ayrıca yıldız oyuncunun Kanarya'da kariyerine devam etmek istediği biliniyor. Piyasa değeri 15 milyon Euro olan 1.88'lik stoperin PSG ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.
Sarı-Lacivertliler ara transfer döneminde Milan Skriniar'ı yarım sezonluk Fransız kulübünden kiralık kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe o dönemde ezeli rakibi Galatasaray'a bu transferde büyük bir çalım atmıştı.
Jose Mourinho Skriniar'ın transferiyle ilgili "Transferi esas bitiren sportif direktörümüz Mario Branco oldu" diye konuşmuştu.
Slovak defans, Fenerbahçe formasıyla şimdiye kadar 10 resmi karşılaşmada forma giyerken toplamda 2 asist yapmayı başarmıştı.
DİĞER