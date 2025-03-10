TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin Skriniar planı ortaya çıktı! Satın alma opsiyonu...

Skriniar'ın Sarı-Lacivertli takımın maçlarında süre alması transferdeki şartı ortadan kaldıran diğer bir detay.

Ayrıca yıldız oyuncunun Kanarya'da kariyerine devam etmek istediği biliniyor. Piyasa değeri 15 milyon Euro olan 1.88'lik stoperin PSG ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.