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Haberler Fenerbahçe İngiliz gazeteci Gary Cotterill'den dikkat çeken Jose Mourinho ve Fenerbahçe sözleri!

İngiliz gazeteci Gary Cotterill'den dikkat çeken Jose Mourinho ve Fenerbahçe sözleri!

Gazeteci Gary Cotterill, Sky Sports'un canlı yayınına üzerinde "Biz temiziz" yazan bir Fenerbahçe tişörtüyle çıktı. İşte İngiliz gazetecinin dikkat çeken ifadeleri... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 Pazartesi 10:06
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İngiliz gazeteci Gary Cotterill'den dikkat çeken Jose Mourinho ve Fenerbahçe sözleri!

Gazeteci Gary Cotterill, Sky Sports'un canlı yayınına üzerinde "We are Clean" (Biz temiziz) yazan bir Fenerbahçe tişörtüyle çıktı. İngiliz gazetecinin ardından kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem oldu. İşte o sözler...

"JOSE HAKKINDAKİ İDDİALARA YANIT GİBİ"

"Jose Mourinho ile uçaktan indikten sonra ring otobüsünde karşılaştık. Herkes onun kim olduğunu biliyordu fakat o bir şapka sayesinde gizlendiğini düşünüyordu. Karşılaşınca sohbet ettik ve ardından bana bu tişörtü hediye etti. Fenerbahçe dükkanından çıkmış gibiyim. Bu (Tişörtün üstündeki yazı) adeta Jose hakkındaki iddialara bir yanıt veren ve Fenerbahçe taraftarlarının görüşünü anlatan bir cümle. Türk futbol hiyerarşisinde bir taraflılık var. Galatasaray'dan yana ve Fenerbahçe'ye karşı. Bu yüzden böyle bir tişört var."

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