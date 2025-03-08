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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun soyunma odası konuşması ortaya çıktı! Rangers maçı sonrası...

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun soyunma odası konuşması ortaya çıktı! Rangers maçı sonrası...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Rangers'a 3-1 mağlup olarak beklemediği bir yenilgi alan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun, İskoç ekibiyle oynanan karşılaşma sonrası soyunma odasında öğrencilerine yaptığı konuşma ortaya çıktı. İşte o sözler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 06:50
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FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun soyunma odası konuşması ortaya çıktı! Rangers maçı sonrası...

Fenerbahçe, Rangers'a taraftarının önünde 3-1 yenilerek tur şansını zora soktu.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun soyunma odası konuşması ortaya çıktı! Rangers maçı sonrası...

Ancak bu kupada daha önce üç kez final oynamış ve iki kez de kupayı kazanmış olan teknik direktör Mourinho, maç sonrasında tura olan inancını ortaya koydu.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun soyunma odası konuşması ortaya çıktı! Rangers maçı sonrası...

Portekizli çalıştırıcı, kötü oynadıklarını ve bu mağlubiyeti hak ettiklerini, soyunma odasında öğrencilerinin yüzüne söyledi fakat, henüz hiçbir şeyin bitmediğinin de altını çizerek, rövanş öncesi umut aşıladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun soyunma odası konuşması ortaya çıktı! Rangers maçı sonrası...

OYUNCULAR TUR SÖZÜNÜ VERDİ

Jose Mourinho'nun soyunma odasında; "Çok kötü bir oyun ortaya koyduk. Kaybetmeyi hak ettik. Ancak bir maç, bir 90 dakika daha var. Onlar bizi evimizde nasıl yendiyse biz de onları evlerinde yenebiliriz. Biz daha iyi daha kaliteli bir takımız. Her şey bizim elimizde. Kafanızı kaldırın, henüz hiçbir şey bitmedi. Biz bu turu geçip önümüzde bakacağız. Bu maça hazırlanmak için de vaktimiz oldukça fazla" dedi. Oyuncular da hep birlikte birbirlerine tur sözünü verdi.

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