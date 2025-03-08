FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun soyunma odası konuşması ortaya çıktı! Rangers maçı sonrası...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Rangers'a 3-1 mağlup olarak beklemediği bir yenilgi alan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun, İskoç ekibiyle oynanan karşılaşma sonrası soyunma odasında öğrencilerine yaptığı konuşma ortaya çıktı. İşte o sözler... (FB spor haberi)
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OYUNCULAR TUR SÖZÜNÜ VERDİ
Jose Mourinho'nun soyunma odasında; "Çok kötü bir oyun ortaya koyduk. Kaybetmeyi hak ettik. Ancak bir maç, bir 90 dakika daha var. Onlar bizi evimizde nasıl yendiyse biz de onları evlerinde yenebiliriz. Biz daha iyi daha kaliteli bir takımız. Her şey bizim elimizde. Kafanızı kaldırın, henüz hiçbir şey bitmedi. Biz bu turu geçip önümüzde bakacağız. Bu maça hazırlanmak için de vaktimiz oldukça fazla" dedi. Oyuncular da hep birlikte birbirlerine tur sözünü verdi.
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