Spor yazarları Fenerbahçe-Rangers maçını değerlendirdi
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz, Rangers ile karşı karşıya geldi. Konuk takım mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Fenerbahçe-Rangers maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)
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MUSTAFA ÇULCU – ALKIŞI HAK ETTİ
UEFA güvencesi olunca futbolun izlenme keyfi bir başka. Çünkü herkes sahanın içinde futbola odaklanıyor. Evrensel kurallar, disiplin, saygı, kullanılan destek argümanlar "Gol çizgisi teknolojisi gibi" başlama saati, her şey oyunun seyir zevkini artırmaya yönelik.
Biz derbiyi Elit hakemimize güvenip teslim edemezken UEFA çeyrek finale kadın yardımcı hakemi atayarak kurumsal güvenin ve saygının cinsiyetten değil başarıdan geçtiğini bize gösterdi.
Fenerbahçe uzaklaştıramadığı topta en üretken oyuncuları Dessers'in şok golünün etkisini çabuk atarak oyuna döndü. Rangers 5-4-1 ile savunmayı kalabalık tutarak merkezden Fenerbahçe'ye fırsat vermedi. Topa sahip olduklarında ise çok çabuk çıkarak kaleye gittiler bunu attıkları sayılan ve sayılmayan gollerle gösterdiler.
En zayıf tarafları ise hava topu savunmalarıydı ki Fenerbahçe kornerden gelen topla golü buldu.
Amrabat ve Szymanski orta alanda, savunmada ve hücuma destekte uyumlu ve etkili olamadılar.
Bu akşam da gördük ki fizik kapasitesi yüksek ve kompakt oynayan takımlar sene başından bu yana Fenerbahçe'yi hep zorladılar.
Rangers sabırlı savunma, hızlı hücum ile hiç hedeften şaşmadan taktik sadakati önde tutarak oynadı.
Rakibin geçiş oyunlarında çaresiz ve eksik yakalanan Fenerbahçe'yi farklı mağlubiyetten VAR kurtardı.
İspanyol Alejandro Jose Hernandez; çok deneyimli ve otoriter bir hakem. Öyle ki Avrupa da kariyer basamaklarını tırmanırken La Liga'da yönetmediği derbi kalmadı. Temaslı oyuna izin vererek tempo kazandırdı.
Oyun yönetimi, otorite ve faul standardı çok iyiydi.
Rangers'ın 55 ve 57. dakikalarda Dessers ile attığı iki gol santimlerle VAR'dan ofsayt "Her iki golde de ofsaytlar 2'12'de ancak tespit edildi" gol iptalleri ve hakemin gösterdiği sarı kartlar doğru. 18 faulle taviz vermeden alkışı ve saygıyı hak eden başarılı bir yönetim gösterdi.
GÜRCAN BİLGİÇ – AYARLAR BOZULMUŞ
Nasıl başardılar bilmiyorum ama hatasız olması gerekenlerin, en kötü oynamayı seçtikleri geceydi. Rangers'ın attığı gollerin tamamı bireysel yanlışlardan geldi. Szymanski'nin verimsizliği neredeyse rakibi bir kişi fazla oynatır oldu. İkinci golde genç Yusuf ofsaytı bozdu, Cerny'i kimse kovalamadı.
Sayılmayanlar da var, evlere şenlik.
Mourinho'nun maç öncesindeki analizi de sahayı tarif ediyor. "İyi savunma yapıyorlar, iyi kontraya çıkıyorlar. Ben bugünden daha çok tedirginim, rövanştan korkmuyorum" dedi. Maçı saatler önce oynamış sanki.
Herkes Fred'in eksikliğindeki orta sahayı konuşuyor ama Mert Müldür'ün de "patinaj" yaptığı, Kostic'in tek başına ofansif hamleleri yüklendiği de ortada. Çok umutlar vardı maçtan, Fenerbahçe takımı geçmişin rahatlığında "ceza" ödüyordu.
İskoçlar hem bireysel beceriyi, hem oyun aklını, hem de koşu kalitesini getirdiler sahaya.
Fenerbahçe'nin ikinci yarı hamlelerinde ise mantık aramak manasız hale geldi. Talisca ile dörtlü, Maximin ile de beşli forvete döndüler.
Amrabat, defans bağlantısında tek başına, diğerleri rakip ceza alanı önünde kalabalığın arasında.
Tek görev vardı, topu yerden veya havadan bu bölgeye getirmek.
Plan kaos olunca, hamlelerden verim almak da sahadakilerin bireysel performansına kaldı. 2-1'den dönmek adına içeriye kulübedeki tüm ofansifleri atmak, "Plan felsefenin önünde olmalı" diyen bir teknik adamı, yani Mourinho'yu açıklamıyor. Kendini inkar ederek, "Taktik-maktik yok" kararı alması aslında bir vazgeçiş.
Arkasındaki binden fazla maçın hangisini böyle oynadı acaba?
Gecenin tek iyi notu oyuncuların da tribünlerin de skoru kabul etmeyip, neleri varsa ortaya koymaları...
Tribünlerin skora rağmen bu çabayı görüp, maça asılmaları. Dediğimiz gibi geçen haftalar, seri galibiyetler, bazılarının ayarlarını bozmuş... Belki kendilerine gelirler.
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