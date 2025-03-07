Spor yazarları Fenerbahçe-Rangers maçını değerlendirdi

Mourinho ikinci yarı bu sıkıntıları gördü ve 4'lü savunmaya geçiş yaptı. Ancak yine rakibin hızlı çıkışlarına bir türlü engel olamadı. İki kritik VAR kararıyla 2 farklı geriye düşmekten kurtulsa da Rangers'in 3. golü turu sıkıntıya soktu. Amrabat takımın tek ayakta kalan ismiydi. Her yere koştu her açığı kapatmaya çalıştı. Mourinho gibi bir tecrübenin gözünü karartıp, böyle hızlı rakip karşısında bütün hücumcularını oyuna almasına çok şaşırdım.