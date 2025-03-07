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Haberler Fenerbahçe Spor yazarları Fenerbahçe-Rangers maçını değerlendirdi

Spor yazarları Fenerbahçe-Rangers maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz, Rangers ile karşı karşıya geldi. Konuk takım mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Fenerbahçe-Rangers maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 Cuma 08:38
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Spor yazarları Fenerbahçe-Rangers maçını değerlendirdi

EMRE BOL – HENÜZ BİTMEDİ

Henüz maçın başında Szymaski'nin gereksiz ve ukalaca hatasıyla geriye düştük. Her futbolcuya öncelikli olarak kendi ceza sahası içinde çalım atmaya çalışmaması, topu eveleyip gevelememesi öğretilir. Bu seviyede bir oyuncu bu hatayı yapmamalıydı. Fenerbahçe dün gece en çok Fred'i aradı. Onsuz orta saha öylesine boş kaldı ki; Rangersli oyuncular verkaç yaparak kolayca ceza sahamıza geldiler. Üzerine bir de Fenerbahçe atakları tamamlayamayınca hızlı kontra ataklarla etkili oldular.

Spor yazarları Fenerbahçe-Rangers maçını değerlendirdi

Mourinho ikinci yarı bu sıkıntıları gördü ve 4'lü savunmaya geçiş yaptı. Ancak yine rakibin hızlı çıkışlarına bir türlü engel olamadı. İki kritik VAR kararıyla 2 farklı geriye düşmekten kurtulsa da Rangers'in 3. golü turu sıkıntıya soktu. Amrabat takımın tek ayakta kalan ismiydi. Her yere koştu her açığı kapatmaya çalıştı. Mourinho gibi bir tecrübenin gözünü karartıp, böyle hızlı rakip karşısında bütün hücumcularını oyuna almasına çok şaşırdım.

Spor yazarları Fenerbahçe-Rangers maçını değerlendirdi

Sonuçta rövanş maçı olacak. Topunu, tüfeğini artık her şey bitme noktasına geldiğinde kullanacaksın. Çok hücum oyuncusunun sahada olması çok gol atacağın anlamına gelmiyor. Ama yeme ihtimalinin çoğaldığı anlamına geliyor. Ben hala turdan ümidimi kesmedim. İskoçyadaki karşılaşmada hem Fred hem de Osayi Samuel olacak. Orta sahası daha derli toplu bir takımla turu geçebiliriz. Zira Rangers'ın tek özelliği yaptıkları hızlı çıkışlar. Yoksa inanın Fenerbahçe'nin kalibresinde değiller.

Spor yazarları Fenerbahçe-Rangers maçını değerlendirdi

MUSTAFA ÇULCU – ALKIŞI HAK ETTİ

UEFA güvencesi olunca futbolun izlenme keyfi bir başka. Çünkü herkes sahanın içinde futbola odaklanıyor. Evrensel kurallar, disiplin, saygı, kullanılan destek argümanlar "Gol çizgisi teknolojisi gibi" başlama saati, her şey oyunun seyir zevkini artırmaya yönelik.
Biz derbiyi Elit hakemimize güvenip teslim edemezken UEFA çeyrek finale kadın yardımcı hakemi atayarak kurumsal güvenin ve saygının cinsiyetten değil başarıdan geçtiğini bize gösterdi.

Spor yazarları Fenerbahçe-Rangers maçını değerlendirdi

Fenerbahçe uzaklaştıramadığı topta en üretken oyuncuları Dessers'in şok golünün etkisini çabuk atarak oyuna döndü. Rangers 5-4-1 ile savunmayı kalabalık tutarak merkezden Fenerbahçe'ye fırsat vermedi. Topa sahip olduklarında ise çok çabuk çıkarak kaleye gittiler bunu attıkları sayılan ve sayılmayan gollerle gösterdiler.

Spor yazarları Fenerbahçe-Rangers maçını değerlendirdi

En zayıf tarafları ise hava topu savunmalarıydı ki Fenerbahçe kornerden gelen topla golü buldu.
Amrabat ve Szymanski orta alanda, savunmada ve hücuma destekte uyumlu ve etkili olamadılar.
Bu akşam da gördük ki fizik kapasitesi yüksek ve kompakt oynayan takımlar sene başından bu yana Fenerbahçe'yi hep zorladılar.

Spor yazarları Fenerbahçe-Rangers maçını değerlendirdi

Rangers sabırlı savunma, hızlı hücum ile hiç hedeften şaşmadan taktik sadakati önde tutarak oynadı.
Rakibin geçiş oyunlarında çaresiz ve eksik yakalanan Fenerbahçe'yi farklı mağlubiyetten VAR kurtardı.

Spor yazarları Fenerbahçe-Rangers maçını değerlendirdi

İspanyol Alejandro Jose Hernandez; çok deneyimli ve otoriter bir hakem. Öyle ki Avrupa da kariyer basamaklarını tırmanırken La Liga'da yönetmediği derbi kalmadı. Temaslı oyuna izin vererek tempo kazandırdı.

Spor yazarları Fenerbahçe-Rangers maçını değerlendirdi

Oyun yönetimi, otorite ve faul standardı çok iyiydi.
Rangers'ın 55 ve 57. dakikalarda Dessers ile attığı iki gol santimlerle VAR'dan ofsayt "Her iki golde de ofsaytlar 2'12'de ancak tespit edildi" gol iptalleri ve hakemin gösterdiği sarı kartlar doğru. 18 faulle taviz vermeden alkışı ve saygıyı hak eden başarılı bir yönetim gösterdi.

Spor yazarları Fenerbahçe-Rangers maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ – AYARLAR BOZULMUŞ

Nasıl başardılar bilmiyorum ama hatasız olması gerekenlerin, en kötü oynamayı seçtikleri geceydi. Rangers'ın attığı gollerin tamamı bireysel yanlışlardan geldi. Szymanski'nin verimsizliği neredeyse rakibi bir kişi fazla oynatır oldu. İkinci golde genç Yusuf ofsaytı bozdu, Cerny'i kimse kovalamadı.

Spor yazarları Fenerbahçe-Rangers maçını değerlendirdi

Sayılmayanlar da var, evlere şenlik.
Mourinho'nun maç öncesindeki analizi de sahayı tarif ediyor. "İyi savunma yapıyorlar, iyi kontraya çıkıyorlar. Ben bugünden daha çok tedirginim, rövanştan korkmuyorum" dedi. Maçı saatler önce oynamış sanki.

Spor yazarları Fenerbahçe-Rangers maçını değerlendirdi

Herkes Fred'in eksikliğindeki orta sahayı konuşuyor ama Mert Müldür'ün de "patinaj" yaptığı, Kostic'in tek başına ofansif hamleleri yüklendiği de ortada. Çok umutlar vardı maçtan, Fenerbahçe takımı geçmişin rahatlığında "ceza" ödüyordu.

Spor yazarları Fenerbahçe-Rangers maçını değerlendirdi

İskoçlar hem bireysel beceriyi, hem oyun aklını, hem de koşu kalitesini getirdiler sahaya.
Fenerbahçe'nin ikinci yarı hamlelerinde ise mantık aramak manasız hale geldi. Talisca ile dörtlü, Maximin ile de beşli forvete döndüler.
Amrabat, defans bağlantısında tek başına, diğerleri rakip ceza alanı önünde kalabalığın arasında.
Tek görev vardı, topu yerden veya havadan bu bölgeye getirmek.

Spor yazarları Fenerbahçe-Rangers maçını değerlendirdi

Plan kaos olunca, hamlelerden verim almak da sahadakilerin bireysel performansına kaldı. 2-1'den dönmek adına içeriye kulübedeki tüm ofansifleri atmak, "Plan felsefenin önünde olmalı" diyen bir teknik adamı, yani Mourinho'yu açıklamıyor. Kendini inkar ederek, "Taktik-maktik yok" kararı alması aslında bir vazgeçiş.
Arkasındaki binden fazla maçın hangisini böyle oynadı acaba?

Spor yazarları Fenerbahçe-Rangers maçını değerlendirdi

Gecenin tek iyi notu oyuncuların da tribünlerin de skoru kabul etmeyip, neleri varsa ortaya koymaları...
Tribünlerin skora rağmen bu çabayı görüp, maça asılmaları. Dediğimiz gibi geçen haftalar, seri galibiyetler, bazılarının ayarlarını bozmuş... Belki kendilerine gelirler.

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