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Haberler Fenerbahçe Mutluyuz gururluyuz

Mutluyuz gururluyuz

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Rangers maçı öncesi konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 06:50
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Mutluyuz gururluyuz

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Rangers maçı öncesi konuştu. Acun Ilıcalı, "Mutluyuz, gururluyuz. Bence en zor gruptan çıktık elemelerde. Çok zor maçlar oynadık, eksik kadrolarla oynadık. Anderlecht'i eledik. Şimdi yine zorlu bir rakip ama hocamıza, oyuncularımıza inanıyoruz. İnşallah ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğiz" dedi. Ilıcalı, "Yabancı VAR gelmesi ilk kırılma noktası oldu Türk futbolunda. Türkiye'de bir şeyler değişiyor artık. Eskisi gibi şu maça şu hakemi vereyim devri bitti. Futbolda adaletin her geçen gün tecelli ettiğini görüyorum. Yerli hakemlere anlamlar verip acı çekmeye gerek yok. Dünyanın iyi hakemlerinin gelip maç yönetmesi, VAR'da olması lazım. Türk hakemlerinin hangi takımı tuttuğunu biliyor muyuz? Takım tutan hakemler maç yönetmesin" diye ekledi.

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