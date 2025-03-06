Fenerbahçe'den Dusan Vlahovic bombası! Transfere Tadic ikna edecek
Yoluna 3 kulvarda devam eden Fenerbahçe'de bir yandan da gelecek sezonun çalışmaları sürüyor. Dzeko'nun ilerleyen yaşını düşünen yönetim golcü arayışlarına başladı. Sarı lacivertliler, Juventus'un Sırp yıldızı Dusan Vlahovic'i Tadic'in de etkisiyle bitirmeyi hedefliyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Kanarya, Sırp santrforu Aston Villa'ya kaptırmamak için elini çabuk tutma kararı aldı.
Dkezo'nun ilerleyen yaşı nedeniyle hücum hattını takviye etmek isteyen Fenerbahçe, Vlahovic'i şimdiden yakın markaja aldı.
Yıldız futbolcuyu ikna konusunda Tadic de devreye girecek. Vlahovic'in Juventus'la mukavelesi 2026'da bitiyor.
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