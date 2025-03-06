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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Dusan Vlahovic bombası! Transfere Tadic ikna edecek

Fenerbahçe'den Dusan Vlahovic bombası! Transfere Tadic ikna edecek

Yoluna 3 kulvarda devam eden Fenerbahçe'de bir yandan da gelecek sezonun çalışmaları sürüyor. Dzeko'nun ilerleyen yaşını düşünen yönetim golcü arayışlarına başladı. Sarı lacivertliler, Juventus'un Sırp yıldızı Dusan Vlahovic'i Tadic'in de etkisiyle bitirmeyi hedefliyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 06:50
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Fenerbahçe'den Dusan Vlahovic bombası! Transfere Tadic ikna edecek

Fenerbahçe yıldızlarla dolu kadrosuna flaş bir isim daha katmanın hazırlığını yapıyor.

Fenerbahçe'den Dusan Vlahovic bombası! Transfere Tadic ikna edecek

Sarı-lacivertli takım bir süredir ilgilendiği Dusan Vlahovic için ciddi adımlar atacak.

Fenerbahçe'den Dusan Vlahovic bombası! Transfere Tadic ikna edecek

Juventus'ta yedek golcü durumuna düştüğü için mutsuz olan 25 yaşındaki Vlahovic, Fenerbahçe ve Aston Villa'nın transfer listesinde yer alıyor.

Fenerbahçe'den Dusan Vlahovic bombası! Transfere Tadic ikna edecek

Kanarya, Sırp santrforu Aston Villa'ya kaptırmamak için elini çabuk tutma kararı aldı.

Fenerbahçe'den Dusan Vlahovic bombası! Transfere Tadic ikna edecek

Dkezo'nun ilerleyen yaşı nedeniyle hücum hattını takviye etmek isteyen Fenerbahçe, Vlahovic'i şimdiden yakın markaja aldı.

Fenerbahçe'den Dusan Vlahovic bombası! Transfere Tadic ikna edecek

Yıldız futbolcuyu ikna konusunda Tadic de devreye girecek. Vlahovic'in Juventus'la mukavelesi 2026'da bitiyor.

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