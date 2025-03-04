  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in başı dertte! Savcılık soruşturma başlattı

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in başı dertte! Savcılık soruşturma başlattı

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin file bekçisi Dominik Livakovic ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcu için savcılık soruşturma başlattı. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 Salı 09:31
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in başı dertte! Savcılık soruşturma başlattı

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin yıldız file bekçisi Dominik Livakovic ile ilgili oldukça flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in başı dertte! Savcılık soruşturma başlattı

Son olarak Hırvatistan'ın Krk Adası'ndaki Muraj Köyü'nde tarihi alanda düzenleme yapan Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'e Zadar Savcılığı soruşturma açtı. İnşaat çalışmaları da durduruldu.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in başı dertte! Savcılık soruşturma başlattı

Akşam'ın Hırvat basınından düzenlediği haberlere göre UNESCO'nun kültür mirası olarak gördüğü surları kazan Livakovic ailesine yönelik savcılık soruşturma açtı. Burada Dominik Livakovic'e ait olan 'Halk Bahçesi'nde düzenleme yapan ailenin yaptığı kazının tarihi dokuya zarar verdiği aktarıldı.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in başı dertte! Savcılık soruşturma başlattı

Yetkililerin inşaat alanında polis nezaretinde inceleme yaptıkları ve inşaatı mühürledikleri, kazı sırasında kültür varlığı olarak korunan surun zarar gördüğü de belirtildi.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in başı dertte! Savcılık soruşturma başlattı

Zadarnews.hr'nin haberinde şu ayrıntılar da yer aldı: "Devlet müfettişliği itilaflı şantiyeyi denetim planına dahil edeceğini duyurdu. Alandaki inşaat çalışmalarının izinsiz bir şekilde yürütüldüğü ve herhangi bir tabela bulunmadığı görüldü.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in başı dertte! Savcılık soruşturma başlattı

Saha çalışmaları Dominik Livakovic'in babası olan USKO sanığı ve davalı Zdravko Livakovic tarafından koordine ediliyor. 'Livakovicler' surların üzerine cam kubbe yaptırmayı düşünüyorlar."

Galatasaray'da İlkay Gündoğan gelişmesi!
G.Saray'da flaş Erden Timur iddiası! F.Bahçe derbisi öncesi...
DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! Tecrübeli futbolcu yeşil ışık yaktı...
CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı | İfadesi ortaya çıktı! Suçu müdürlere attı
Buruk'tan sert tepki: İstifa hashtag'i açanlar...
Maçın ardından flaş sözler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da flaş Erden Timur iddiası! F.Bahçe derbisi öncesi... G.Saray'da flaş Erden Timur iddiası! F.Bahçe derbisi öncesi... 09:11
Maçın ardından flaş sözler! Maçın ardından flaş sözler! 09:06
Bugünkü maçlar 4 Mart Salı 2025 Bugünkü maçlar 4 Mart Salı 2025 08:04
"2 puan kaybettiğimiz için üzgünüm" "2 puan kaybettiğimiz için üzgünüm" 01:10
Kenan'lı Juventus'tan üst üste 5. galibiyet! Kenan'lı Juventus'tan üst üste 5. galibiyet! 01:10
"2 puan kaybettiğimiz için üzgünüm" "2 puan kaybettiğimiz için üzgünüm" 01:09
Daha Eski
Kenan'lı Juventus'tan üst üste 5. galibiyet! Kenan'lı Juventus'tan üst üste 5. galibiyet! 01:01
Buruk'tan sert tepki: İstifa hashtag'i açanlar... Buruk'tan sert tepki: İstifa hashtag'i açanlar... 01:00
Buruk'tan sert tepki: İstifa hashtag'i açanlar... Buruk'tan sert tepki: İstifa hashtag'i açanlar... 00:59
F.Bahçe Beko Paris'te kazandı! F.Bahçe Beko Paris'te kazandı! 00:47
G.Saray'dan 710 milyon TL kâr! G.Saray'dan 710 milyon TL kâr! 00:44
G.Saray'dan 710 milyon TL kâr! G.Saray'dan 710 milyon TL kâr! 00:43