Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in başı dertte! Savcılık soruşturma başlattı

Yetkililerin inşaat alanında polis nezaretinde inceleme yaptıkları ve inşaatı mühürledikleri, kazı sırasında kültür varlığı olarak korunan surun zarar gördüğü de belirtildi.

Zadarnews.hr'nin haberinde şu ayrıntılar da yer aldı: "Devlet müfettişliği itilaflı şantiyeyi denetim planına dahil edeceğini duyurdu. Alandaki inşaat çalışmalarının izinsiz bir şekilde yürütüldüğü ve herhangi bir tabela bulunmadığı görüldü.