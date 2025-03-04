Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in başı dertte! Savcılık soruşturma başlattı
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin file bekçisi Dominik Livakovic ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcu için savcılık soruşturma başlattı. İşte haberin detayları...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Yetkililerin inşaat alanında polis nezaretinde inceleme yaptıkları ve inşaatı mühürledikleri, kazı sırasında kültür varlığı olarak korunan surun zarar gördüğü de belirtildi.
Zadarnews.hr'nin haberinde şu ayrıntılar da yer aldı: "Devlet müfettişliği itilaflı şantiyeyi denetim planına dahil edeceğini duyurdu. Alandaki inşaat çalışmalarının izinsiz bir şekilde yürütüldüğü ve herhangi bir tabela bulunmadığı görüldü.
Saha çalışmaları Dominik Livakovic'in babası olan USKO sanığı ve davalı Zdravko Livakovic tarafından koordine ediliyor. 'Livakovicler' surların üzerine cam kubbe yaptırmayı düşünüyorlar."
DİĞER