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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Amrabat kararı! Satın alma opsiyonu...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Amrabat kararı! Satın alma opsiyonu...

Fenerbahçe'nin sezon başında Manchester United'dan kiraladığı Sofyan Amrabat ile ilgili transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı lacivertli yönetim, yeni sezonda Faslı yıldız oyuncu için kararını verdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 Cuma 16:42
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Amrabat kararı! Satın alma opsiyonu...

Transfer planlamalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de gelecek sezonun ilk hamlesi Sofyan Amrabat olacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Amrabat kararı! Satın alma opsiyonu...

SATIN ALMA OPSİYONU DEVREDE

Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, ısrarla istediği Faslı futbolcu için yapılan 12-13 milyon Euro'luk zorunlu satın alma anlaşması yürürlüğe sokulacak ve süreç tamamlanacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Amrabat kararı! Satın alma opsiyonu...

Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösterilen Amrabat'ın bonservisinin bulunduğu Fiorentina ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Amrabat kararı! Satın alma opsiyonu...

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe kariyerine orta sahada başlayan Amrabat, Jose Mourinho'nun 3-4-1-2 sistemine geçmesinin ardından daha çok stoper hattında görev almaya başlamıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Amrabat kararı! Satın alma opsiyonu...

Fenerbahçe'de bu sezon toplamda 29 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

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