TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Amrabat kararı! Satın alma opsiyonu...
Fenerbahçe'nin sezon başında Manchester United'dan kiraladığı Sofyan Amrabat ile ilgili transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı lacivertli yönetim, yeni sezonda Faslı yıldız oyuncu için kararını verdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe kariyerine orta sahada başlayan Amrabat, Jose Mourinho'nun 3-4-1-2 sistemine geçmesinin ardından daha çok stoper hattında görev almaya başlamıştı.
Fenerbahçe'de bu sezon toplamda 29 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
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