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Haberler Fenerbahçe Kupada 3. randevu

Kupada 3. randevu

Sarı-lacıvertlıler, Gaziantep'le Türkiye Kupası'nda 2 kez karşılaştı. 2003-04'te o zamanki adıyla Gaziantep BB ile 2. turda oynayan Fenerbahçe, 3-0 kazandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 06:50
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Kupada 3. randevu

Sarı-lacıvertlıler, Gaziantep'le Türkiye Kupası'nda 2 kez karşılaştı. 2003-04'te o zamanki adıyla Gaziantep BB ile 2. turda oynayan Fenerbahçe, 3-0 kazandı. Kanarya, geçen sezon 2-0'la son 8'e kaldı.

Kadroda rotasyon

TEKNIK Direktör Jose Mourinho, yoğun maç programı sebebiyle futbolcuları dinlendirmek adına Gaziantep FK deplasmanında rotasyonlu bir kadro tercihinde bulunacak. Lig maçlarında fazla şans bulamayan futbolcuların bugünkü mücadelede ilk 11'de olması bekleniyor.

Heyecan A Spor'da

ZIRAAT Türkiye Kupası B Grubu'nda son haftada Gaziantep ile Fenerbahçe arasındaki mücadele A Spor'dan ekranlara gelecek. Gaziantep Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

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