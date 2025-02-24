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Haberler Fenerbahçe Yabancı basından Galatasaray-Fenerbahçe maçı için flaş manşet: Acı derbi

Yabancı basından Galatasaray-Fenerbahçe maçı için flaş manşet: Acı derbi

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta 0-0 berabere kaldı. Golsüz biten mücadele yabancı basında da manşet oldu. Dış basın, kıtalararası derbideki futbol ve skor sonrası "Acı derbi" ifadesini kullandı. İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için atılan manşetler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 01:01 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 01:04
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Dış basından flaş derbi manşeti: Acı derbi

Victor Osimhen'in 'sus' işareti gerginliği ateşledi, 0-0 biten derbiden Galatasaray kısmen daha mutlu ayrıldı. (The Standard)

Dış basından flaş derbi manşeti: Acı derbi

Milan Skriniar'ın formasını giydiği Fenerbahçe, gergin derbide Galatasaray'la 0-0 berabere kaldı ve puan farkını azaltma fırsatını kaçırdı. (Sportnet)

Dış basından flaş derbi manşeti: Acı derbi

Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyonluk yarışında puanları paylaştı, her şey aynı kaldı. (beIN SPORTS ABD)

Dış basından flaş derbi manşeti: Acı derbi

Fenerbahçe bastırdı Galatasaray direndi: Mourinho, Osimhen'in hala 6 puan gerisinde. (Corriere dello Sport)

Dış basından flaş derbi manşeti: Acı derbi

Şampiyonluk yarışındaki Mertens'li Galatasaray ve Fenerbahçe yenişemedi. (DH Sports)

Dış basından flaş derbi manşeti: Acı derbi

Lider Galatasaray, golsüz biten derbide Fenerbahçe'yle olan puan farkını korumayı bildi. Fenerbahçe dominant oynadığı maçta fırsatları değerlendiremedi, Mourinho'nun takımı liderin 6 puan gerisinde takibi sürdürdü. (L'Equipe)

Dış basından flaş derbi manşeti: Acı derbi

Galatasaray, 30.000 polisin görev yaptığı ateşli derbide Fenerbahçe'ye karşı beraberliğe tutundu. (Foot Mercato)

Dış basından flaş derbi manşeti: Acı derbi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında dört gözle beklenen derbi 0-0'lık tatsız beraberlikle sonuçlandı. (Sport.fr)

Dış basından flaş derbi manşeti: Acı derbi

Dünya futbolunun en ateşli rekabetlerinden biri olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi golsüz beraberlikle tamamlandı. Güvenlik için 30.000 polis görev yapsa da bu, tribünlerdeki gerginliğe engel olamadı. Fenerbahçe taraftarları Galatasaray taraftarlarının bulunduğu bölüme meşale fırlattı. (Globo)

Dış basından flaş derbi manşeti: Acı derbi

RAMS Park'ta oynanan İstanbul derbisinde Galatasaray'la puan farkını azaltmak isteyen Mourinho, 0-0'lık beraberlik sonrası derbiden sinirleri bozuk ayrıldı. (RTP)

Dış basından flaş derbi manşeti: Acı derbi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki ateşli derbi 0-0 bitti. Rakip futbolcular seremoni sonrası tokalaşmadı, gerginlik mücadele öncesinden başladı. FootBoom)

Dış basından flaş derbi manşeti: Acı derbi

Yüksek riskli Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde 30 bin polis görev yaptı, Mourinho'nun takımı rakibini alt edemedi ve 6 puanlık takibe devam etti. (A Bola)

Dış basından flaş derbi manşeti: Acı derbi

0-0 biten derbi sonrası Mourinho'dan Türk hakeme çarpıcı sözler: Sen yönetseydin felaket olurdu! (bolanarede.pt)

Dış basından flaş derbi manşeti: Acı derbi

RAMS Park'taki İstanbul derbisinde Mourinho'nun Fenerbahçe'si, Glalatasaray'a diş geçiremedi, 0-0 biten maç sonrası puan farkı 6'da kaldı. (O Jogo)

Dış basından flaş derbi manşeti: Acı derbi

!Hakemin odasına gitti ve ağladı!' - Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutlarına darbe vuran derbi beraberliği sonrası Jose Mourinho'ya Galatasaray'ın hocasından sert sözler. (Goal.com)

Dış basından flaş derbi manşeti: Acı derbi

Dünyanın en ateşli kapışmaları arasında olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi bekleneni verdi! Tabi bu, taraftarların meşale gösterisi için söylenebilir çünkü sahada futbol adına pek bir şey yoktu... (Marca)

Dış basından flaş derbi manşeti: Acı derbi

Acı derbi... Türkiye'deki en ateşli maç, kaliteden futbol hırsından ve golden yoksun şekilde sona erdi. Ağızlarda acı bir tat bıraktı. (AS)

Dış basından flaş derbi manşeti: Acı derbi

0-0 biten Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası Mourinho yabancı hakemi övdü, Türk hakemi eleştirdi. (Record)

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