  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Olmak ya da olmamak

Olmak ya da olmamak

Fenerbahçe sezonun en önemli maçına çıkmaya hazırlanıyor. Süper Lig'de yarın 6 puan gerisinde bulunduğu G.Saray'a konuk olmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, kaderini belirleyeceği bir 90 dakikaya çıkacak. Çünkü olası bir yenilgi koca bir sezonun bitmesi anlamına gelebilir. Puan farkının 9'a yükselmesi ve ikili averajın kaptırılması, telafisi zor yaralar açabilir. Bu yüzden final niteliğindeki bu maçta sarı-lacivertlilerin tek düşüncesi sahadan 3 puanla ayrılmak üzerine kurulmuş durumda.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 Pazar 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Olmak ya da olmamak

Fenerbahçe sezonun en önemli maçına çıkmaya hazırlanıyor. Süper Lig'de yarın 6 puan gerisinde bulunduğu G.Saray'a konuk olmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, kaderini belirleyeceği bir 90 dakikaya çıkacak. Çünkü olası bir yenilgi koca bir sezonun bitmesi anlamına gelebilir. Puan farkının 9'a yükselmesi ve ikili averajın kaptırılması, telafisi zor yaralar açabilir. Bu yüzden final niteliğindeki bu maçta sarı-lacivertlilerin tek düşüncesi sahadan 3 puanla ayrılmak üzerine kurulmuş durumda.

İKİLİ AVERAJ İÇİN 2 FARK LAZIM

Son yıllarda RAMS Park'ta oynanan maçlarda ezeli rakibine karşı üstünlük sağlayan Sarı Kanarya, bunu devam ettirmek istiyor ve başka bir şansı da varmış gibi gözükmüyor. Eğer Jose Mourinho'nun öğrencileri kazanırsa lider ile aradaki puan farkı 3'e düşecek ve ikili averaj bile önem kazanacak. Bunun için de en az 2 farklı galibiyet gerekiyor. Olası bir zaferde şampiyonluk yarışına yeni bir hava getirecek olan F.Bahçe'ye beraberlik de yaramıyor. Çünkü hem 6 puanlık fark devam etmiş olacak hem de ikili averaj Galatasaray'da olacak.

F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! 10 milyon Euro'ya gidiyor
Buruk derbi planını yaptı!
DİĞER
Nebahat Çehre karda paylaşım yaptı: Kar bizi çocuklaştırdı
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi için geri sayım! Başkan Erdoğan'dan mesaj: Yeni bir dönemin kapılarını açacağız
G.Saray'da Yunus Akgün sevinci!
F.Bahçe'nin kurası gündem oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barça liderlik koltuğuna oturdu! Barça liderlik koltuğuna oturdu! 01:03
Inter sahasında hata yapmadı! Inter sahasında hata yapmadı! 01:03
Barça liderlik koltuğuna oturdu! Barça liderlik koltuğuna oturdu! 01:02
Inter sahasında hata yapmadı! Inter sahasında hata yapmadı! 00:48
G.Saray'da Yunus Akgün sevinci! G.Saray'da Yunus Akgün sevinci! 00:00
F.Bahçe'nin kurası gündem oldu! F.Bahçe'nin kurası gündem oldu! 00:00
Daha Eski
F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! 10 milyon Euro'ya gidiyor F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! 10 milyon Euro'ya gidiyor 00:00
G.Saray'da yıldız isimle yollar ayrılıyor! G.Saray'da yıldız isimle yollar ayrılıyor! 00:00
Onvo Antalyaspor evinde kazandı! Onvo Antalyaspor evinde kazandı! 00:00
Derbide kalede kim olacak? Muslera ve Günay... Derbide kalede kim olacak? Muslera ve Günay... 00:00
"Geceyi aydınlatan havai fişek gibi" "Geceyi aydınlatan havai fişek gibi" 00:00
Sivas'ta kazanan çıkmadı! Sivas'ta kazanan çıkmadı! 00:00