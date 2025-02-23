Olmak ya da olmamak

Fenerbahçe sezonun en önemli maçına çıkmaya hazırlanıyor. Süper Lig'de yarın 6 puan gerisinde bulunduğu G.Saray'a konuk olmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, kaderini belirleyeceği bir 90 dakikaya çıkacak. Çünkü olası bir yenilgi koca bir sezonun bitmesi anlamına gelebilir. Puan farkının 9'a yükselmesi ve ikili averajın kaptırılması, telafisi zor yaralar açabilir. Bu yüzden final niteliğindeki bu maçta sarı-lacivertlilerin tek düşüncesi sahadan 3 puanla ayrılmak üzerine kurulmuş durumda.

İKİLİ AVERAJ İÇİN 2 FARK LAZIM

Son yıllarda RAMS Park'ta oynanan maçlarda ezeli rakibine karşı üstünlük sağlayan Sarı Kanarya, bunu devam ettirmek istiyor ve başka bir şansı da varmış gibi gözükmüyor. Eğer Jose Mourinho'nun öğrencileri kazanırsa lider ile aradaki puan farkı 3'e düşecek ve ikili averaj bile önem kazanacak. Bunun için de en az 2 farklı galibiyet gerekiyor. Olası bir zaferde şampiyonluk yarışına yeni bir hava getirecek olan F.Bahçe'ye beraberlik de yaramıyor. Çünkü hem 6 puanlık fark devam etmiş olacak hem de ikili averaj Galatasaray'da olacak.