En başarılı takımız

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Glasgow Rangers eşleşmesinin ardından A Spor'a konuştu ve şunları söyledi: "Kura çok kolay diyemem ama iyi bir kura. Allah gönlüme göre verdi demeyeceğim, şahsen Olympiakos'u istiyordum. Tabii ki hocamız ve kulübümüz için fark etmez. Bizim Anderlecht öncesindeki kuramız çok çok zordu. Öyle bir gruptan çıktıktan sonra, biz takımımızın oradan çıkmasını başarı olarak görmüştük. Anderlecht'i eze eze eledik. Türk takımlarının böyle Avrupa kulüplerini bu kadar rahat hatırladığını görmedik.

TAKIMIMIZA GÜVENİYORUZ

Bizi bu tansiyondan uzak tutan teknik direktörümüz Jose Mourinho ve oyuncularımıza teşekkür ediyoruz. Onları seviyoruz. Bilbao kupanın 1 numaralı favorisi. Roma hocamızın eski takımı. Hangisini isterim, Roma'yı isterim. Hocamızın da eski takımı olduğu için. Biz Fenerbahçe olarak son 5 senenin en başarılı takımıyız Türkiye'de. En çok puan toplayan takım biziz. Bugün ülkemizden Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılınacak ve bunun en büyük sebebi biziz. Tek bir arzumuz var; o da kupa. Kupada takımları küçük görmek değil. Biz takımımıza güveniyoruz."

"BİZ GİDERİZ HOCAMIZ KALIR"

Mourinho ile ilgili konuşan Ilıcalı, "Gittiği her takımda en yüksek verimi alan bir teknik direktör. Başkanımız en başından beri altını çizdi; biz gideriz, hocamız kalır" dedi.

TARAFTARIMIZ TARİH YAZIYOR

Ilıcalı "Taraftarımıza çok güveniyorum. Son birkaç maçtır taraftarımız şahlandı, tarih yazıyor. İlk maçlarda 2-3 farkla yenersek büyük bir avantaj elde edeceğiz" dedi.

AVRUPA'DA TEK KALMAK ÜZÜCÜ

Acun Ilıcalı, "İnşallah Türkiye'yi en güzel şekilde temsil edeceğiz. Avrupa'da tek Türk takımı olarak kalmak, bizim için üzücü. Keşke diğer takımlarımız da olsaydı" dedi.

ÇOK ZOR BİR KURA ÇEKTİK

Ilıcalı "Çok zor kura çektik. Yarı finalde Manchester United gelebilir. Rangers, bizim eleyebileceğimiz bir takım. Sonraki turda gönlümden Roma geçiyor."