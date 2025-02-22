Avrupalı Fener

Anderlecht'i play-off turunda eleyerek adını Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yazdıran Fenerbahçe'de bu başarı artık genetik bir hal almaya başladı... Ligde her ne kadar şampiyonluk yaşayamasa da sarı-lacivertliler Avrupa kupalarında önemli başarılara imza atıyor. İlk olarak 2022- 23 sezonunda Jorge Jesus'la Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, o dönem son 16 turuna yükselmiş ancak Sevilla'ya elenmişti. Sevilla ise o sezon Avrupa Ligi şampiyonu oldu.

Sarı-Kanarya, geçen sezon ise İsmail Kartal yönetiminde Konferans Ligi'nde çeyrek final gördü. Rakiplerini dize getiren F.Bahçe, penaltılarla Olympiakos'a elendi. Yunan ekibi de 2023-24'te Konferans Ligi şampiyonu oldu. Bu sezon Avrupa Ligi'ne Mourinho önderliğinde başlayan sarı-lacivertliler, son iki sezonda olduğu gibi yine Avrupa'da son 16 turunu gördü. Kanarya, Avrupa'da üst üste üç sezonda da en az son 16 turuna kalarak büyük başarıya imza attı.