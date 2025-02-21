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Haberler Fenerbahçe Djiku gidecek Tuta gelecek

Djiku gidecek Tuta gelecek

Fenerbahçe, devre arasında kadrosuna katamadığı Tuta için sezon sonunda yeniden harekete geçecek. Teknik direktör Jose Mourinho'nun talimatlarıyla hareket eden yönetim, Djiku'yla yollarını ayıracak ve yaz transfer döneminde Tuta'yı renklerine bağlayacak. Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki oyuncu için 20 milyon Eurolara çıkacağı iddia edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 06:50
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Djiku gidecek Tuta gelecek
Fenerbahçe, devre arasında kadrosuna katamadığı Tuta için sezon sonunda yeniden harekete geçecek. Teknik direktör Jose Mourinho'nun talimatlarıyla hareket eden yönetim, Djiku'yla yollarını ayıracak ve yaz transfer döneminde Tuta'yı renklerine bağlayacak. Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki oyuncu için 20 milyon Eurolara çıkacağı iddia edildi.
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