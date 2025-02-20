Fenerbahçe'de Jose Mourinho: Şu anda kafamızdaki tek şey...

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Belçika ekibi Anderlecht ile karşı karşıya geliyor.

Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

İŞTE MOURINHO'NUN SÖZLERİ:

Maçı bitirip turu geçersek mutlu olacağız. Şu anda kafamızdaki tek şey kazanmak için oynamak. Rakibin nasıl oynadığını görüp ona göre savunma yapacağız. Her şeye hazırlıklıyız. Önemli olan sadece bu maça odaklanmak.

İyi bir dönemdeyiz ama futbolda her şey olabilir. Öz güvenimiz yerinde. Çok fazla zorluk yaşadık ve bu zorluklar bizi daha da birleştirdi. Önümüzde 3 tane üst üste deplasman maçımız var. İkisi eleme maçı; biri bugün biri de haftaya Türkiye Kupası'nda. Mert Müldür bugün kulübede ama bir sorunu olduğu için oynayamıyor. İçinde bulunduğumu zor bir durum var ama birlikteliğimizle birlikte bunların üstesinden geliyoruz.