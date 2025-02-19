Fenerbahçe'ye büyük müjde! Takımla çalışmalara başladı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Anderlecht deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de karşılaşmanın hazırlıkları tamamlandı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan o futbolcu da takımla beraber çalıştı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Öte yandan karşılaşma öncesi Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.
Sakatlığı bulunan Dominik Livakovic'ten, Kanarya'ya müjdeli haber geldi.
Sarı lacivertlilerde Dominik Livakovic'in, sakatlığının ardından antrenmanlara başladığı öğrenildi.
Hırvat file bekçisinin idmanın tamamında takımla çalıştığı kaydedildi.
Bunun yanı sıra Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku, bireysel olarak çalışma yaptı.
İsmail Yüksek ile Diego Carlos sakatlığı, Allan Saint-Maximin de gribal enfeksiyon nedeniyle idmana katılmadı.
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