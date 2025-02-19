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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye büyük müjde! Takımla çalışmalara başladı

Fenerbahçe'ye büyük müjde! Takımla çalışmalara başladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Anderlecht deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de karşılaşmanın hazırlıkları tamamlandı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan o futbolcu da takımla beraber çalıştı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 12:23
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Fenerbahçe'ye büyük müjde! Takımla çalışmalara başladı

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Belçika ekibi Anderlecht'e konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe'ye büyük müjde! Takımla çalışmalara başladı

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık bir şekilde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.

Fenerbahçe'ye büyük müjde! Takımla çalışmalara başladı

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise Anderlecht maçının taktiksel çalışmasının yapıldığı aktarıldı.

Fenerbahçe'ye büyük müjde! Takımla çalışmalara başladı

Öte yandan karşılaşma öncesi Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'ye büyük müjde! Takımla çalışmalara başladı

Sakatlığı bulunan Dominik Livakovic'ten, Kanarya'ya müjdeli haber geldi.

Fenerbahçe'ye büyük müjde! Takımla çalışmalara başladı

Sarı lacivertlilerde Dominik Livakovic'in, sakatlığının ardından antrenmanlara başladığı öğrenildi.

Fenerbahçe'ye büyük müjde! Takımla çalışmalara başladı

Hırvat file bekçisinin idmanın tamamında takımla çalıştığı kaydedildi.

Fenerbahçe'ye büyük müjde! Takımla çalışmalara başladı

Bunun yanı sıra Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku, bireysel olarak çalışma yaptı.

Fenerbahçe'ye büyük müjde! Takımla çalışmalara başladı

İsmail Yüksek ile Diego Carlos sakatlığı, Allan Saint-Maximin de gribal enfeksiyon nedeniyle idmana katılmadı.

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