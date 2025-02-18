Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi 3 müjde birden!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, özellikle savunma hattında yaşadığı sakatlıklar nedeniyle problem yaşamıştı. Sarı-lacivertlilere pazartesi günü oynanacak dev derbi öncesi 3 isimden sevindiren haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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24 Şubat'ta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi Mourinho'ya olumlu haberler geldi.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ DERBİYE YETİŞEBİLİR
Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Çağlar Söyüncü, Alanyaspor maçında arka adelesinde yaşadığı problem nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalmıştı.
Sabah'ın haberine göre, 28 yaşındaki savunmacının derbiye kadar oynayacak duruma gelmesi bekleniliyor.
Corendon Alanyaspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen bir diğer isim ise İsmail Yüksek olmuştu.
26 yaşındaki orta saha oyuncunun tedavisine devam ediliyor.
TEDAVİYE OLUMLU YANIT VERDİ
İsmail'in tedavi sürecinin son derece iyi geçtiği ve Galatasaray'a karşı milli yıldızın da sahaya çıkabileceği kaydedildi.
LIVAKOVIC İYİLEŞTİ
Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, 13 Ocak'tan bu yana sakatlığı nedeniyle forma giyemiyordu.
Bu sezon 8 maçta kalesini gole kapatan 30 yaşındaki kalecinin Anderlecht maçına yetişebileceği buna karşın derbide son kararın Mourinho'da olduğu belirtildi.
Livakovic'in sakatlığını atlatmasına karşın teknik direktör Jose Mourinho derbide İrfan Can Eğribayat'a forma vermeyi düşünüyor.
Hırvat kalecinin yokluğunda iyi bir performans sergileyen 26 yaşındaki eldiven, bu sezon görev aldığı 10 maçta 4 kez kalesini gole kapattı.
DJIKU'NUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Bir diğer yandan sakatlığı devam eden Ganalı stoper Alexander Djiku'nun tedavisine ise devam ediliyor.
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