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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi 3 müjde birden!

Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi 3 müjde birden!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, özellikle savunma hattında yaşadığı sakatlıklar nedeniyle problem yaşamıştı. Sarı-lacivertlilere pazartesi günü oynanacak dev derbi öncesi 3 isimden sevindiren haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 14:38
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Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi 3 müjde birden!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-1 ile geçen Fenerbahçe derbi öncesinde zirve takibini sürdürdü.

Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi 3 müjde birden!

14 maçlık yenilmezlik serisi yapan Kanarya'da Youssef En-Nesyri başta olmak üzere takımdaki oyuncuların formunu yukarı çekmesi teknik direktör Jose Mourinho'yu memnun ediyor.

Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi 3 müjde birden!

Öte yandan Portekizli çalıştırıcı geniş kadroya sahip olmasına rağmen sakatlık sorunu nedeniyle stoper rotasyonunda eli zorlaşmıştı.

Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi 3 müjde birden!

24 Şubat'ta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi Mourinho'ya olumlu haberler geldi.

Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi 3 müjde birden!

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ DERBİYE YETİŞEBİLİR

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Çağlar Söyüncü, Alanyaspor maçında arka adelesinde yaşadığı problem nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalmıştı.

Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi 3 müjde birden!

Sabah'ın haberine göre, 28 yaşındaki savunmacının derbiye kadar oynayacak duruma gelmesi bekleniliyor.

Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi 3 müjde birden!

Corendon Alanyaspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen bir diğer isim ise İsmail Yüksek olmuştu.

Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi 3 müjde birden!

26 yaşındaki orta saha oyuncunun tedavisine devam ediliyor.

Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi 3 müjde birden!

TEDAVİYE OLUMLU YANIT VERDİ

İsmail'in tedavi sürecinin son derece iyi geçtiği ve Galatasaray'a karşı milli yıldızın da sahaya çıkabileceği kaydedildi.

Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi 3 müjde birden!

LIVAKOVIC İYİLEŞTİ

Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, 13 Ocak'tan bu yana sakatlığı nedeniyle forma giyemiyordu.

Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi 3 müjde birden!

Bu sezon 8 maçta kalesini gole kapatan 30 yaşındaki kalecinin Anderlecht maçına yetişebileceği buna karşın derbide son kararın Mourinho'da olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi 3 müjde birden!

Livakovic'in sakatlığını atlatmasına karşın teknik direktör Jose Mourinho derbide İrfan Can Eğribayat'a forma vermeyi düşünüyor.

Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi 3 müjde birden!

Hırvat kalecinin yokluğunda iyi bir performans sergileyen 26 yaşındaki eldiven, bu sezon görev aldığı 10 maçta 4 kez kalesini gole kapattı.

Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi 3 müjde birden!

DJIKU'NUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Bir diğer yandan sakatlığı devam eden Ganalı stoper Alexander Djiku'nun tedavisine ise devam ediliyor.

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