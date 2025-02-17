TFF'den flaş yabancı hakem açıklaması! "Fenerbahçe ve Galatasaray'dan..."

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesinde yabancı hakem tartışmaları devam ediyor. Fotomaç Gazetesi yazarı Zeki Uzundurukan, bu tartışmalara son vermek üzere TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yönelttiği soruyu köşesine taşıdı. İşte o yazı...

"Sayın Başkan, dev derbinin alevi şimdiden yanmaya başladı. Ortalık yabancı hakem tartışmalarından yangın yeri... Yabancı hakem tartışmaları giderek yükseliyor. Her kafadan bir ses çıkıyor... Siz Türk futbolunun en yetkili ismi durumunda olduğunuz için size sorup, kafalardaki bütün soru işaretlerini, tartışmaları bitirmek istiyorum. Nedir bu konuda gelişmeler? TFF olarak bu konuda alınmış bir kararınız var mı?"