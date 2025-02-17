TFF'den flaş yabancı hakem açıklaması! "Fenerbahçe ve Galatasaray'dan..."
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynananacak derbi öncesinde yabancı hakem tartışmaları devam ediyor. Fotomaç Gazetesi yazarı Zeki Uzundurukan, bu tartışmalara son vermek üzere TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yönelttiği soruyu köşesine taşıdı. İşte o yazı... (FB GS SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 10:26 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 11:11
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Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu, bu soruma net cevaplar verdi. İşte İbrahim Hacıosmanoğlu'nun soruma verdiği cevabı, noktasına virgilüne dokunmadan yazıyorum! "Bize iki kulüpten gelen böyle bir talep yok. İki kulüpten de yani hem Fenerbahçe'den, hem de Galatasaray'dan 'Derbiyi yabancı hakemin yönetmesini talep ediyoruz. Bu konuda gereğinin yapılmasını istiyoruz ' diye bir talep gelirse; Türkiye Futbol Federasyonu olarak, oturup, talebi enine boyuna değerlendiririz. Bize şu ana kadar Fenerbahçe ve Galatasaray'dan yazılı bir talep gelmedi."
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