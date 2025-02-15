FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho’nun Avrupa Ligi karnesi! Devler arasında zirveye oynuyor
Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Avrupa futbolunun köklü turnuvalarından biri olan UEFA Avrupa Ligi'nde etkileyici istatistikleriyle dikkat çekiyor. 62 yaşındaki Portekizli teknik adam, toplamda 132 puan toplayarak turnuva tarihinin en başarılı teknik direktörleri arasında 3. sıraya yerleşti. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
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1.92 puan ortalaması yakalayan Portekizli teknik adam en başarılı hocalar arasında listede 3. sırada yer alırken toplamda 132 puan topladı.
İLK SIRADA EMERY VAR
Listenin ilk sırasında İspanyol Unai Emery (2.09) yer alırken onu vatandaşı Rafa Benitez (2.07) takip ediyor.
Valverde 4 dördüncü; (1.87) Jorge Jesus, (1.86) beşinci ve Spalletti (1.84) altıncı basamakta bulunuyor.
Sarı-Lacivertliler son 16'ya adını yazdırmak için play-off turunda Anderlecht karşısına çıkmıştı.
Mourinho tecrübesi ile ilk maçta 3-0'lık galibiyeti getirdi.
Porto; Manchester United ve Roma'yı finale taşıyan tecrübeli teknik adam, sadece 2022-23 finalini Roma'dayken penaltılarla La Liga takımı Sevilla'ya kaybetmişti.
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