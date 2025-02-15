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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho’nun Avrupa Ligi karnesi! Devler arasında zirveye oynuyor

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho’nun Avrupa Ligi karnesi! Devler arasında zirveye oynuyor

Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Avrupa futbolunun köklü turnuvalarından biri olan UEFA Avrupa Ligi'nde etkileyici istatistikleriyle dikkat çekiyor. 62 yaşındaki Portekizli teknik adam, toplamda 132 puan toplayarak turnuva tarihinin en başarılı teknik direktörleri arasında 3. sıraya yerleşti. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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Mourinho’nun Avrupa Ligi karnesi: Devler arasında zirveye oynuyor!

Fenerbahçe'nin teknik patronu Jose Mourinho eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla Avrupa Ligi olan bu turnuvada Benfica; Porto, Manchester United, Tottenham ve Roma'yla da boy gösterdi.

Mourinho’nun Avrupa Ligi karnesi: Devler arasında zirveye oynuyor!

Takvim gazetesinin haberine göre, Portekizli hoca bu organizasyonda istatistikleri ile dikkat çekiyor.

Mourinho’nun Avrupa Ligi karnesi: Devler arasında zirveye oynuyor!

62 yaşındaki çalıştırıcı Avrupa Ligi'nde 6 ayrı takımla 69 maça çıktı.

Mourinho’nun Avrupa Ligi karnesi: Devler arasında zirveye oynuyor!

1.92 puan ortalaması yakalayan Portekizli teknik adam en başarılı hocalar arasında listede 3. sırada yer alırken toplamda 132 puan topladı.

Mourinho’nun Avrupa Ligi karnesi: Devler arasında zirveye oynuyor!

İLK SIRADA EMERY VAR
Listenin ilk sırasında İspanyol Unai Emery (2.09) yer alırken onu vatandaşı Rafa Benitez (2.07) takip ediyor.

Mourinho’nun Avrupa Ligi karnesi: Devler arasında zirveye oynuyor!

Valverde 4 dördüncü; (1.87) Jorge Jesus, (1.86) beşinci ve Spalletti (1.84) altıncı basamakta bulunuyor.

Mourinho’nun Avrupa Ligi karnesi: Devler arasında zirveye oynuyor!

Sarı-Lacivertliler son 16'ya adını yazdırmak için play-off turunda Anderlecht karşısına çıkmıştı.

Mourinho’nun Avrupa Ligi karnesi: Devler arasında zirveye oynuyor!

Mourinho tecrübesi ile ilk maçta 3-0'lık galibiyeti getirdi.

Mourinho’nun Avrupa Ligi karnesi: Devler arasında zirveye oynuyor!

Porto; Manchester United ve Roma'yı finale taşıyan tecrübeli teknik adam, sadece 2022-23 finalini Roma'dayken penaltılarla La Liga takımı Sevilla'ya kaybetmişti.

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