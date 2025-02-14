Fenerbahçe'de Kasımpaşa mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında, 16 Şubat Pazar günü saat 19:00'da Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
Galatasaray derbisi öncesi kritik viraj olacak bu mücadele öncesi sarı lacivertliler, antrenmanlara başladı.
İŞTE ANTRENMANDAN GÖRÜNTÜLER
📸 Kasımpaşa maçı hazırlıklarımıza başladık. #FBvKAS pic.twitter.com/CtHhi0m9pl— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 14, 2025
Öte yandan teknik direktör Jose Mourinho'nun "Bir maç kazandın ama 48 saat sonra kazanman gereken bir başka maç var." paylaşımı gündem oldu.
İŞTE MOU'NUN PAYLAŞIMI