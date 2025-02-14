Fenerbahçe'de Kasımpaşa mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında, 16 Şubat Pazar günü saat 19:00'da Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Galatasaray derbisi öncesi kritik viraj olacak bu mücadele öncesi sarı lacivertliler, antrenmanlara başladı.

İŞTE ANTRENMANDAN GÖRÜNTÜLER

Öte yandan teknik direktör Jose Mourinho'nun "Bir maç kazandın ama 48 saat sonra kazanman gereken bir başka maç var." paylaşımı gündem oldu.

İŞTE MOU'NUN PAYLAŞIMI