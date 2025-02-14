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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Kasımpaşa mesaisi başladı

Fenerbahçe'de Kasımpaşa mesaisi başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladığını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 14:56
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Fenerbahçe'de Kasımpaşa mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında, 16 Şubat Pazar günü saat 19:00'da Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Galatasaray derbisi öncesi kritik viraj olacak bu mücadele öncesi sarı lacivertliler, antrenmanlara başladı.

İŞTE ANTRENMANDAN GÖRÜNTÜLER

Öte yandan teknik direktör Jose Mourinho'nun "Bir maç kazandın ama 48 saat sonra kazanman gereken bir başka maç var." paylaşımı gündem oldu.

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