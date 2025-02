UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu bileti için Anderlecht eşleşmesinden galip ayrılması gereken Fenerbahçe, Kadıköy'de 3-0 gibi göz kamaştıran bir galibiyet aldı.

Dusan Tadic, Edin Dzeko ve En-Nesyri'nin golleri ile kazanan sarı lacivertliler, maçtan sonraki gün sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

'BİRLİKTE YOLA DEVAM EDİYORUZ'

We keep on going together! 💪 pic.twitter.com/HbnA1L0vEH