Çok iyi diyemem

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Yusuf Akçiçek başta olmak üzere takımının performansını övdü. Mourinho, genç stoper Yusuf'a özellikle değinerek "Yusuf'la çalışmak istiyorum demiştim sezon başında. Biliyorum, Türkiye'de insanlar daha çok hazır oyuncular istiyor ama o çok yetenekli bir oyuncu. Ayakları yere sağlam basmalı. Kendisi çok zeki ve çalışkan" dedi. Portekizli hoca, tur şansıyla ilgili de önemli açıklamalarda bulunarak "Çok iyi oynadık. Çok iyi bir sonuç diyemem, çünkü tur atlamalıyız. Devre arasına 3-0 önde girdik şu anda, mutluyuz. 90 dakikadan oluşan maçta ikinci bir yarı daha var. Durumu ciddiye almalıyız. Orada her şeyleriyle üzerimize gelecekler. Tecrübelerim bana bunu söylüyor" diye konuştu.

MOURINHO GERİ DÖNDÜ

Avrupa Ligi'nde lig etabının son maçında Danimarka'da Midtjylland'la oynanan maçta cezası nedeniyle kulübede olmayan Jose Mourinho dün takımının başında sahaya çıktı.