Sezon sonu Fati

Transferin son gününde Allan Saint- Maximin'in Napoli'ye transferi gerçekleşmeyince sarı-lacivertlilerin Ansu Fati girişimi sonuçsuz kalmıştı. İspanyol medyasına yansıyan haberlere göre; Fenerbahçe, yıldız ismi yaz transfer döneminde kadrosuna katmayı planlıyor. Haberde şu ifadeler yer aldı: "Gelecek sezon yeniden yapılanmaya gidecek olan Barcelona, cazip bir teklif gelmesi halinde Fati'nin ayrılığına açık. Fenerbahçe de hücum hattını güçlendirmek için fırsat olarak görüyor. Jose Mourinho da oyuncunun kaybettiği özgüvenini yeniden kazanmasına yardımcı olabileceğini düşünüyor. Avrupa'da fark yaratmak isteyen Türk kulübü, genç yeteneği kadrosuna katmaya odaklanmış durumda. Ansu Fati'nin kaderi önümüzdeki yaz transfer döneminde şekillenecek. Ama Mourinho, Barcelonalı yıldızı Fenerbahçe'ye transfer etmeyi çok istiyor." Fenerbahçe, Maximin'le devre arasında yollarını ayırsaydı, Fati'yi satın alma opsiyonuyla kiralayacaktı.