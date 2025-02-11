  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Sezon sonu Fati

Sezon sonu Fati

Maximin’in takımda kalmasının ardından askıya alınan Ansu Fati transferi için sezon sonunda yeniden harekete geçilecek

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sezon sonu Fati

Transferin son gününde Allan Saint- Maximin'in Napoli'ye transferi gerçekleşmeyince sarı-lacivertlilerin Ansu Fati girişimi sonuçsuz kalmıştı. İspanyol medyasına yansıyan haberlere göre; Fenerbahçe, yıldız ismi yaz transfer döneminde kadrosuna katmayı planlıyor. Haberde şu ifadeler yer aldı: "Gelecek sezon yeniden yapılanmaya gidecek olan Barcelona, cazip bir teklif gelmesi halinde Fati'nin ayrılığına açık. Fenerbahçe de hücum hattını güçlendirmek için fırsat olarak görüyor. Jose Mourinho da oyuncunun kaybettiği özgüvenini yeniden kazanmasına yardımcı olabileceğini düşünüyor. Avrupa'da fark yaratmak isteyen Türk kulübü, genç yeteneği kadrosuna katmaya odaklanmış durumda. Ansu Fati'nin kaderi önümüzdeki yaz transfer döneminde şekillenecek. Ama Mourinho, Barcelonalı yıldızı Fenerbahçe'ye transfer etmeyi çok istiyor." Fenerbahçe, Maximin'le devre arasında yollarını ayırsaydı, Fati'yi satın alma opsiyonuyla kiralayacaktı.

G.Saray'dan sağ bek hamlesi!
O pozisyon ile ilgili 2 flaş iddia! VAR'ın önerisi...
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Bir dönem Galatasaray da onu istemişti...
Başkan Erdoğan Malezya'da! Resmi törenle karşılandı
Fenerbahçe’ye sakatlardan kötü haber!
G.Saray Frankowski transferinin maliyetini açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mallorca son dakikada yıkıldı! Mallorca son dakikada yıkıldı! 01:08
Mallorca son dakikada yıkıldı! Mallorca son dakikada yıkıldı! 01:07
G.Saray Frankowski transferinin maliyetini açıkladı! G.Saray Frankowski transferinin maliyetini açıkladı! 01:02
Güneş'ten Eren Elmalı ve G.Saray sözleri! Güneş'ten Eren Elmalı ve G.Saray sözleri! 01:02
Trabzonspor İ.Eyüpspor'u tek golle geçti! Trabzonspor İ.Eyüpspor'u tek golle geçti! 01:02
Frankowski İstanbul’a geldi! Frankowski İstanbul’a geldi! 01:02
Daha Eski
Bodrum'da gol sesi çıkmadı! Bodrum'da gol sesi çıkmadı! 01:02
İkas Eyüpspor penaltı kazandı! İkas Eyüpspor penaltı kazandı! 01:02
Fenerbahçe’ye sakatlardan kötü haber! Fenerbahçe’ye sakatlardan kötü haber! 01:02
Galatasaray Frankowski transferini resmen açıkladı Galatasaray Frankowski transferini resmen açıkladı 01:02
Resmen Aston Villa'da! Süper Lig ekibi açıkladı Resmen Aston Villa'da! Süper Lig ekibi açıkladı 01:02
Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Beşiktaş'tan sürpriz transfer! 01:02