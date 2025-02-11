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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de rota Ansu Fati! Transferde şaşırtan Allan Saint-Maximin detayı...

Fenerbahçe'de rota Ansu Fati! Transferde şaşırtan Allan Saint-Maximin detayı...

Ara transfer döneminde kadrosuna dikkat çeken takviyeler yapan Fenerbahçe'de gündem bir kez daha Ansu Fati. Jose Mourinho'nun çok istediği yetenekli oyuncu için yürütülen transfer operasyonunda dikkat çeken Allan Saint-Maximin detayı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 09:22
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Fenerbahçe'de rota Ansu Fati! Transferde şaşırtan Allan Saint-Maximin detayı...

Transferin son gününde Allan Saint-Maximin'in Napoli'ye transferi gerçekleşmeyince sarı lacivertlilerin Ansu Fati girişimi sonuçsuz kalmıştı.

Fenerbahçe'de rota Ansu Fati! Transferde şaşırtan Allan Saint-Maximin detayı...

İspanyol medyasına yansıyan haberlere göre; Fenerbahçe, yıldız ismi yaz transfer döneminde kadrosuna katmayı planlıyor. İşte haberde yer alan o ifadeler…

Fenerbahçe'de rota Ansu Fati! Transferde şaşırtan Allan Saint-Maximin detayı...

BARÇA TEKLİFLERE AÇIK

"Gelecek sezon yeniden yapılanmaya gidecek olan Barcelona, cazip bir teklif gelmesi halinde Fati'nin ayrılığına açık. Fenerbahçe de hücum hattını güçlendirmek için fırsat olarak görüyor."

Fenerbahçe'de rota Ansu Fati! Transferde şaşırtan Allan Saint-Maximin detayı...

MOU FATI'YE YARDIMCI OLABİLİR

"Jose Mourinho da oyuncunun kaybettiği özgüvenini yeniden kazanmasına yardımcı olabileceğini düşünüyor. Avrupa'da fark yaratmak isteyen Türk kulübü, genç yeteneği kadrosuna katmaya odaklanmış durumda."

Fenerbahçe'de rota Ansu Fati! Transferde şaşırtan Allan Saint-Maximin detayı...

"Ansu Fati'nin kaderi önümüzdeki yaz transfer döneminde şekillenecek. Ama Mourinho, Barcelonalı yıldızı Fenerbahçe'ye transfer etmeyi çok istiyor."

Fenerbahçe'de rota Ansu Fati! Transferde şaşırtan Allan Saint-Maximin detayı...

MAXIMIN GİTSEYDİ...

Fenerbahçe, Maximin'le devre arasında yollarını ayırsaydı, Fati'yi satın alma opsiyonuyla kiralayacaktı.

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