Fenerbahçe'de rota Ansu Fati! Transferde şaşırtan Allan Saint-Maximin detayı...

İspanyol medyasına yansıyan haberlere göre; Fenerbahçe, yıldız ismi yaz transfer döneminde kadrosuna katmayı planlıyor. İşte haberde yer alan o ifadeler…

BARÇA TEKLİFLERE AÇIK "Gelecek sezon yeniden yapılanmaya gidecek olan Barcelona, cazip bir teklif gelmesi halinde Fati'nin ayrılığına açık. Fenerbahçe de hücum hattını güçlendirmek için fırsat olarak görüyor."