Fenerbahçe'de rota Ansu Fati! Transferde şaşırtan Allan Saint-Maximin detayı...
Ara transfer döneminde kadrosuna dikkat çeken takviyeler yapan Fenerbahçe'de gündem bir kez daha Ansu Fati. Jose Mourinho'nun çok istediği yetenekli oyuncu için yürütülen transfer operasyonunda dikkat çeken Allan Saint-Maximin detayı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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"Jose Mourinho da oyuncunun kaybettiği özgüvenini yeniden kazanmasına yardımcı olabileceğini düşünüyor. Avrupa'da fark yaratmak isteyen Türk kulübü, genç yeteneği kadrosuna katmaya odaklanmış durumda."
"Ansu Fati'nin kaderi önümüzdeki yaz transfer döneminde şekillenecek. Ama Mourinho, Barcelonalı yıldızı Fenerbahçe'ye transfer etmeyi çok istiyor."
MAXIMIN GİTSEYDİ...
Fenerbahçe, Maximin'le devre arasında yollarını ayırsaydı, Fati'yi satın alma opsiyonuyla kiralayacaktı.
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