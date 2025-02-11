Fenerbahçe Gabriel Souza transferinden vazgeçti! İşte sebebi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çeken Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, transferi için Vasco da Gama ile 5 yıllık anlaşma sağladığı Gabriel Souza'nın transferinden vazgeçti. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 09:41 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 15:11
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Sarı-lacivertlilerden transferin son günü bomba bir hamle geldi.
Fenerbahçe Vasco da Gama forması giyen Brezilyalı santrfor Gabriel Souza ile 5 yıllık anlaşma sağladı ancak sarı-lacivertlilerin transferden son anda vazgeçti.
SAĞ BACAĞINDA SAKATLIK ÇIKTI
Genç futbolcunun yapılan sağlık kontrolünde sağ bacağında sakatlık çıktığı ve bunun üzerine sarı-lacivertlilerin transferden vazgeçtiği aktarıldı.
KASIMPAŞA'YA KİRALANACAKTI
20 yaşındaki golcü, transferin gerçekleşmesi halinde sezon sonuna kadar Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyecekti.
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