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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Gabriel Souza transferinden vazgeçti! İşte sebebi

Fenerbahçe Gabriel Souza transferinden vazgeçti! İşte sebebi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çeken Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, transferi için Vasco da Gama ile 5 yıllık anlaşma sağladığı Gabriel Souza'nın transferinden vazgeçti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 09:41 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 15:11
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Fenerbahçe Gabriel Souza transferinden vazgeçti! İşte sebebi

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe Gabriel Souza transferinden vazgeçti! İşte sebebi

Kış transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olan sarı-lacivertliler, yaptığı hamlelerle dikkat çekti.

Fenerbahçe Gabriel Souza transferinden vazgeçti! İşte sebebi

Fenerbahçe ara transfer döneminde Anderson Talisca, Milan Skriniar, Diego Carlos ve Ognjen Mimovic'i renklerine bağladı.

Fenerbahçe Gabriel Souza transferinden vazgeçti! İşte sebebi

Sarı-lacivertlilerden transferin son günü bomba bir hamle geldi.

Fenerbahçe Gabriel Souza transferinden vazgeçti! İşte sebebi

Fenerbahçe Vasco da Gama forması giyen Brezilyalı santrfor Gabriel Souza ile 5 yıllık anlaşma sağladı ancak sarı-lacivertlilerin transferden son anda vazgeçti.

Fenerbahçe Gabriel Souza transferinden vazgeçti! İşte sebebi

SAĞ BACAĞINDA SAKATLIK ÇIKTI

Genç futbolcunun yapılan sağlık kontrolünde sağ bacağında sakatlık çıktığı ve bunun üzerine sarı-lacivertlilerin transferden vazgeçtiği aktarıldı.

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