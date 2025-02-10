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Haberler Fenerbahçe Futbolu ne hale getirdiniz?

Futbolu ne hale getirdiniz?

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçtan çekilmesinin ardından Galatasaray'a sert ifadeler kullandı: "Usulsüz kontratlarınız, karaborsa bilet ve illegal bahis reklamlarınızla Devletimizi ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu, Güdümlü medya mensuplarınız ve samimiyetsiz açıklamalarınızla kamuoyunu, Yıllardır aldatmaya yönelik hareketler yapan futbolcularınızla, hakemleri ve futbolseverleri yanıltmaya devam edin! Sayenizde ne güven ne adalet kaldı! Ama en masum ve mağdur her zaman sizsiniz! Tebrik ederiz, Türk futbolunu ne hale getirdiniz!"

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 06:50
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Futbolu ne hale getirdiniz?

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçtan çekilmesinin ardından Galatasaray'a sert ifadeler kullandı: "Usulsüz kontratlarınız, karaborsa bilet ve illegal bahis reklamlarınızla Devletimizi ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu, Güdümlü medya mensuplarınız ve samimiyetsiz açıklamalarınızla kamuoyunu, Yıllardır aldatmaya yönelik hareketler yapan futbolcularınızla, hakemleri ve futbolseverleri yanıltmaya devam edin! Sayenizde ne güven ne adalet kaldı! Ama en masum ve mağdur her zaman sizsiniz! Tebrik ederiz, Türk futbolunu ne hale getirdiniz!"

UTANMAZLAR

F.Bahçeli yönetici Hulusi Belgü, A.Demir maçı sonrası Galatasaray'a çok sert ifadelerle yüklendi: "Utanacaklarını sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Ahlaksız, arsız ve utanmazlar 40 yıldır pişkince Türk Sporunu kirletiyorlar! Şimdi kazandık diye sevinebilirsiniz!"

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