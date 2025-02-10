Fenerbahçe’ye kötü haber! Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek sakatlandı

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek'in sakatlandığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, iki futbolcunun da uyluk arka adalesinde yaralanma tespit edildiği ve tedavilerine başlandığı belirtildi.

Kulübün resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan tetkikler neticesinde Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek'e uyluk arka adale yaralanması teşhisi konulmuş olup, tedavilerine başlanılmıştır."

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması...

Sağlık Durumu Bilgilendirme Profesyonel Futbol A Takımımızda C. Alanyaspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızdan İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü'nün MR görüntülenmeleri @AcibademSaglik Ataşehir Hastanesi'nde gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde… pic.twitter.com/jG5yBDtrFF — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 10, 2025

A Spor'un haberine göre, İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü sakatlıkları sebebiyle 2-3 hafta forma giyemeyecek.