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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe’ye kötü haber! Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek sakatlandı

Fenerbahçe’ye kötü haber! Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek sakatlandı

Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek’in sakatlandığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, iki futbolcunun da uyluk arka adalesinde yaralanma tespit edildiği ve tedavilerine başlandığı belirtildi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 17:28 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 17:43
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Fenerbahçe’ye kötü haber! Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek sakatlandı

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek'in sakatlandığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, iki futbolcunun da uyluk arka adalesinde yaralanma tespit edildiği ve tedavilerine başlandığı belirtildi.

Kulübün resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan tetkikler neticesinde Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek'e uyluk arka adale yaralanması teşhisi konulmuş olup, tedavilerine başlanılmıştır."

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması...

A Spor'un haberine göre, İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü sakatlıkları sebebiyle 2-3 hafta forma giyemeyecek.

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