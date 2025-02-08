Son anda Talisca

Avrupa Ligi'nde yoluna play-off'ta devam eden Fenerbahçe, güncel kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sezon başında kadroda yer alan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve Samet Akayin listeden çıkarıldı. Bu üç ismin çıkarılmasının nedenleri; Samet, Ç.Rize'ye gitti. Becao ile Jayden ise sakatlıkları nedeniyle sezonu kapattı. Teknik direktör Jose Mourinho, üç savunmacının yerine 2 savunmacı ve hücumcu ekledi. Filip Kostic'in yanı sıra; yeni transferler; Milan Skriniar ile Anderson Talisca, Avrupa listesinde kendilerine yer buldu. Talisca'nın kadroya yazılmasının ana nedeni ise; Diego Carlos'un Erzurum FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanması ve 6 hafta sahalardan uzak kalacak olması... Carlos'un yanı sıra yeni transferlerden Ognjen Mimovic de kadroya alınmadı. Sezon başında bildirilen listede Levent Mercan, Serdar Aziz ve Oğuz Aydın'ın da isimleri bulunmuyordu.