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Haberler Fenerbahçe Son anda Talisca

Son anda Talisca

F.Bahçe, UEFA kadrosuna Skriniar, Kostic ve Talisca’yı ekledi. Brezilyalının Avrupa listesine yazılmasının nedeni Carlos’un Erzurum FK maçında yaşadığı sakatlık

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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Son anda Talisca

Avrupa Ligi'nde yoluna play-off'ta devam eden Fenerbahçe, güncel kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sezon başında kadroda yer alan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve Samet Akayin listeden çıkarıldı. Bu üç ismin çıkarılmasının nedenleri; Samet, Ç.Rize'ye gitti. Becao ile Jayden ise sakatlıkları nedeniyle sezonu kapattı. Teknik direktör Jose Mourinho, üç savunmacının yerine 2 savunmacı ve hücumcu ekledi. Filip Kostic'in yanı sıra; yeni transferler; Milan Skriniar ile Anderson Talisca, Avrupa listesinde kendilerine yer buldu. Talisca'nın kadroya yazılmasının ana nedeni ise; Diego Carlos'un Erzurum FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanması ve 6 hafta sahalardan uzak kalacak olması... Carlos'un yanı sıra yeni transferlerden Ognjen Mimovic de kadroya alınmadı. Sezon başında bildirilen listede Levent Mercan, Serdar Aziz ve Oğuz Aydın'ın da isimleri bulunmuyordu.

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