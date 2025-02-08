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Haberler Fenerbahçe Hazırlıklara devam

Hazırlıklara devam

Fenerbahçe, dün yaptığı idmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapıldı. Ana bölümde çift kale maçta taktik çalışıldı. İdman bireysel çalışmayla sona erdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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Hazırlıklara devam

Fenerbahçe, dün yaptığı idmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapıldı. Ana bölümde çift kale maçta taktik çalışıldı. İdman bireysel çalışmayla sona erdi.

MERT KOŞULARA BAŞLADI

Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Mert Müldür, dün düz koşulara başladı. Milli oyuncunun önümüzdeki hafta itibarıyla takımla birlikte çalışmalara katılması bekleniyor.

MAXİ TAKIMLA ÇALIŞTI

Transferin son gününde Al-Ahli ile Napoli'nin anlaşamamasının ardından İtalyan ekibinin kapısından dönen Allan Saint-Maximin, dünkü antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Saint-Maximin'in Alanyaspor maçının kadrosunda olması bekleniyor.

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