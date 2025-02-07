FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan flaş Talisca kararı! Corendon Alanyaspor maçında...
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, 9 Şubat Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi sarı lacivertlilerin yeni transferi Anderson Talisca hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun, Sambacı yıldızla ilgili önemli bir karar aldığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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GÖZLER TALISCA'DA!
Fenerbahçe'nin süper yıldızı Anderson Talisca her geçen gün toparlanıyor.
Son 2 resmi maçta forma giyen Brezilyalı yıldız, henüz fiziksel olarak yüzde 100 seviyede değildi.
Ancak teknik direktör Jose Mourinho'nun, Talisca'yı beklediğinden daha formda bulduğu, tecrübeli yıldızın da antrenmanlarda hırslı olduğu belirtildi.
Bunun yanı sıra Talisca, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Corendon Alanyaspor deplasmanında da forma giyecek.
Talisca'nın, sarı kart cezalısı En-Nesyri'nin yokluğunda Dzeko ile birlikte forvet hattında görev alacak.
Ajansspor'un haberine göre; Mourinho, Talisca'ya süre vermeye devam ederek yıldız ismi kısa sürede ilk 11'in değişmez parçası haline getirmeyi planlıyor.
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