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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan flaş Talisca kararı! Corendon Alanyaspor maçında...

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan flaş Talisca kararı! Corendon Alanyaspor maçında...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, 9 Şubat Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi sarı lacivertlilerin yeni transferi Anderson Talisca hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun, Sambacı yıldızla ilgili önemli bir karar aldığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 18:16
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FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan flaş Talisca kararı! Corendon Alanyaspor maçında...

Lider Galatasaray'ın arkasında 2. sırada yer alan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Coren Alanyaspor'a konuk olacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan flaş Talisca kararı! Corendon Alanyaspor maçında...

9 Şubat Pazar günü oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan flaş Talisca kararı! Corendon Alanyaspor maçında...

Öte yandan sarı lacivertlilerde, Corendon Alanyaspor maçı öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan flaş Talisca kararı! Corendon Alanyaspor maçında...

GÖZLER TALISCA'DA!

Fenerbahçe'nin süper yıldızı Anderson Talisca her geçen gün toparlanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan flaş Talisca kararı! Corendon Alanyaspor maçında...

Son 2 resmi maçta forma giyen Brezilyalı yıldız, henüz fiziksel olarak yüzde 100 seviyede değildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan flaş Talisca kararı! Corendon Alanyaspor maçında...

Ancak teknik direktör Jose Mourinho'nun, Talisca'yı beklediğinden daha formda bulduğu, tecrübeli yıldızın da antrenmanlarda hırslı olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan flaş Talisca kararı! Corendon Alanyaspor maçında...

Bunun yanı sıra Talisca, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Corendon Alanyaspor deplasmanında da forma giyecek.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan flaş Talisca kararı! Corendon Alanyaspor maçında...

Talisca'nın, sarı kart cezalısı En-Nesyri'nin yokluğunda Dzeko ile birlikte forvet hattında görev alacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan flaş Talisca kararı! Corendon Alanyaspor maçında...

Ajansspor'un haberine göre; Mourinho, Talisca'ya süre vermeye devam ederek yıldız ismi kısa sürede ilk 11'in değişmez parçası haline getirmeyi planlıyor.

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