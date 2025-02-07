FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan flaş Talisca kararı! Corendon Alanyaspor maçında...

Son 2 resmi maçta forma giyen Brezilyalı yıldız, henüz fiziksel olarak yüzde 100 seviyede değildi.

Ancak teknik direktör Jose Mourinho'nun, Talisca'yı beklediğinden daha formda bulduğu, tecrübeli yıldızın da antrenmanlarda hırslı olduğu belirtildi.