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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çeken Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcusunun sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor. İşte flaş gelişmenin detayları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 12:47
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor

Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor

Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde yaptığı takviyelerle büyük ses getirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor

Şu ana kadar 4 transferi resmiyete kavuşturan Kanarya, Anderson Talisca, Milan Skriniar, Diego Carlos ve Ognjen Mimovic'i renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor

Fenerbahçe takıma kazandırdığı isimlerin yanı sıra birkaç isimle de yollarını ayırdı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor

Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydin, Lincoln Henrique (kiralık) ve Bartuğ Elmaz (kiralık) takımdan ayrılan isimler oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor

Kış transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala fırsat transferi yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık yolda.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor

OSAYI'NİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR

Fenerbahçe'nin yeni kontrat konusunda anlaşma sağlayamadığı Nijeryalı sağ bek Osayi Samuel ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor

Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertli yönetimin oyuncunun menajeriyle sözleşme feshi için görüşmelerde bulunduğu ve anlaşma sağlanırsa Osayi ile yolların ayrılacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor

Bright Osayi-Samuel bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor

Nijeryalı futbolcu, 1 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor

Osayi'nin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor

27 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değeriyse 8 milyon Euro.

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