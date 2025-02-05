TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çeken Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcusunun sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor. İşte flaş gelişmenin detayları... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe takıma kazandırdığı isimlerin yanı sıra birkaç isimle de yollarını ayırdı.
Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydin, Lincoln Henrique (kiralık) ve Bartuğ Elmaz (kiralık) takımdan ayrılan isimler oldu.
Kış transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala fırsat transferi yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık yolda.
OSAYI'NİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR
Fenerbahçe'nin yeni kontrat konusunda anlaşma sağlayamadığı Nijeryalı sağ bek Osayi Samuel ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.
Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertli yönetimin oyuncunun menajeriyle sözleşme feshi için görüşmelerde bulunduğu ve anlaşma sağlanırsa Osayi ile yolların ayrılacağı öğrenildi.
Bright Osayi-Samuel bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıktı.
Nijeryalı futbolcu, 1 asistlik bir performans sergiledi.
Osayi'nin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
27 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değeriyse 8 milyon Euro.
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